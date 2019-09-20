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ZKÜ Vakfı'nın ilk ziyareti rektör Çufalı'ya

1 saat önce

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin önceki ismi olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Vakfı'nın yeni yönetim kurulu ilk ziyaretini BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya gerçekleştirdi.

ZKÜ Vakfı'nın ilk ziyareti rektör Çufalı'ya, System.String[]

Bülent Ecevit Üniversitesi'nin önceki ismi olan Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) Vakfı'nın yeni yönetim kurulu ilk ziyaretini BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya gerçekleştirdi.


Zonguldak Karaelmas Üniversitesi'nin şimdiki ismi olan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ni desteklemek üzere kurulan Zonguldak Karaelmas Üinversitesi Vakfı'nın yeni yönetim kurulu ilk ziyaretini Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı'ya gerçekleştirdi. Vakıf Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Yıldız, Prof. Dr. Kemal Büyükguzel, Prof.Dr. İhsan Toroğlu, Prof.Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Işadamı Bahattin Kurnaz ve Malı Müşavir Şenol Boz'dan oluşan heyet gerçekleştirdikleri ziyarette üniversitenin Zonguldak için önemine vurgu yaptı. Vakıf yönetimi, yükseköğretim alanında artık büyük bir rekabet yaşandığını Zonguldak'ın da bu yarışta yerini alabilmesi için şehirdeki tüm paydaşların ortak bir çaba içerisinde olması gerektiğine dikkat çekildi. Vakıf yönetimi, bu amaçla yola çıktıklarını ifade ettiler.


Rektör Çufalı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek vakıf yönetimine teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi. - ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi, Zonguldak, Rektör, Zkü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:04 Kaynak: İHA
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