ZONGULDAK Batı Karadeniz'in cenneti, pandemi nedeniyle doğa tutkunlarının akınına uğradı - Son Dakika

Batı Karadeniz'in cenneti, pandemi nedeniyle doğa tutkunlarının akınına uğradı

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesine bağlı Gümeli beldesi, 2 bin 550 dekarlık tabiat anıtı, yaylaları ve doğal güzelliğiyle pandemi döneminde doğa tutkunlarının akınına uğradı. Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, "Pandemi nedeniyle beldemize çok ilgi var. İnsanlar deniz kenarına gitmektense yaylara çıkıyor tabiat ile buluşmak istiyorlar" dedi. Zonguldak'a 84 kilometre, Alaplı ilçesine ise 25 kilometre uzaklıktaki Gümeli beldesi, yaylaları, doğası ve ormanlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Türkiye'nin 105. Tabiat Anıtı olarak tescillenen Gümeli Ormanları, çeşitli sporlara elverişli yamaçları, zengin bitki ve hayvan çeşitliliğinin yanı sıra her mevsim büründüğü farklı güzellikleriyle ziyaretçileri büyülüyor. 1637 metre rakımlı Bacaklı Yaylası ve dağın eteğindeki Bölüklü Yaylası yaz ve kış mevsimlerinde oldukça ilgi görüyor. Bölgede, 2016 yılında keşfedilen boyu 25,5 metre ve çevresi 7 metre 70 santimetre olan dünyanın en yaşlı porsuk ağacı bulunuyor. Aynı zamanda Türkiye'nin en yaşlı ağacı unvanını elinde bulunduran 'Gümeli porsuğu' adı verilen ağacın bulunduğu alanda 1991 ve 1168 yaşlarındaki iki porsuk ağacı ile yaşları 300- 500 arasında değişen çok sayıda porsuk ağacı da turistlerin ilgisini çekiyor.

'PANDEMİ NEDENİYLE BELDEMİZE ÇOK İLGİ VAR'

Koronavirüs salgını nedeniyle doğa turizminde yaşanan hareketlilik Gümeli yaylalarında da yaşandı. Kentin gürültüsünden ve temiz hava eşliğinde tatil yapmak isteyenler Bacaklı ve Bölücek yaylalarında kamplar yapmaya başladı. Ayrıca yayla evleri de bütün yaz boyunca doldu. Gümeli Belediye Başkanı Ahmet Saydam, pandemi nedeniyle yaylalara olan ilginin geçen yıllara oranlara oldukça arttığını söyledi. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşandığını belirten Saydam, şöyle dedi:

"Pandemi nedeniyle beldemize çok ilgi var. İnsanlar deniz kenarına gitmektense yaylara çıkıyor tabiat buluşmak istiyorlar. Yaylayı gördükten sonra da 4 bin 113 yaşındaki ağacı da ziyaret ediyorlar. Bizler insanlarımızı pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarıyoruz. İnsanlara teşekkür ediyorum bu konuda çok duyarlılar. İhtiyaçlarımızda var burada. Çöp kamyonu ve yollarımızın kötü olmasından dolayı sıkıntı yaşıyoruz. Valiliğimiz bu konuda çalışma yapıyor. İnşallah bu sorun çözülecek. Yaylamıza gelen insanların konaklaması da sorun oluyor. Kalmak istiyorlar ama konaklama konusunda sorun yaşanıyor. Beldemiz gerçekten turizm konusunda çok önemli. Bende yetkililerden bu güzel beldemize yatırım yapmalarını destek olmalarını talep ediyorum. İnşallah duyarlı olurlar." DOĞAL GÜZELLİĞİ BÜYÜLÜYOR İstanbul'dan tatile gelen Alperen Ülker, ilk kez Bölücek Yaylasına geldiğini ve çok beğendiğini söyledi. Doğası ve temiz havasıyla herkesin gelip görmesi gerektiğini ifade eden Ülker, "Karadenizliyiz. Burayı görmek istedik. Ailemizle geldik. Hafta sonunu güzel geçirebilecek bir yer. Doğal güzelliği çok güzel. Arada sis çöküyor. Herkese tavsiye ederim." dedi. Dünyanın en yaşlı porsuk ağacını görmek için geldiğini söyleyen Sadık Mercan da, "Yayla olarak çok güzel. İlki adet porsuk ağacı var. Onları canlı olarak görmek için geldik." diye konuştu.