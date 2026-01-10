Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akbıyık: "Mesleğini Onuruyla Yapan Gazetecilerin Her Zaman Yanındayız" - Son Dakika
Yerel

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Akbıyık: "Mesleğini Onuruyla Yapan Gazetecilerin Her Zaman Yanındayız"

10.01.2026 23:19
Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda tören düzenledi. Cemiyet Başkanı Derya Akbıyık, "Kalemini satmayan, mesleğin onuruna sahip çıkan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyor, aramızdan ayrılan meslek büyüklerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) tarafından Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende, anıta çelenk konuldu. Programa ZGC Başkanı Derya Akbıyık ile çok sayıda çalışan gazeteci katıldı.

Törende, merhum gazeteciler ve tüm şehitler anısına saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı okundu.

Programda konuşan ZGC Başkanı Derya Akbıyık, 10 Ocak'ın Türk basın tarihinde gazetecilerin haklarını güvence altına alan 212 sayılı Yasa'nın kabul edildiği önemli bir gün olduğunu belirtti.

Gazeteciliğin zor şartlar altında yapılan bir kamu görevi olduğunu ifade eden Akbıyık, "Bugün, yağmurda, çamurda, en zorlu koşullarda halkın haber alma hakkı için koşturan, gerçeğin peşindeki basın emekçilerinin günüdür. Ancak bugün sadece bir kutlama günü değil, mesleğimizin içinde bulunduğu durumu sorgulama ve gerçekleri haykırma günüdür" dedi.

Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti olarak mesleğini onuruyla yapan gazetecilerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Akbıyık, gazetecilik mesleğinin itibarını zedeleyen uygulamalara karşı da net bir duruş sergilediklerini söyledi.

Son dönemde gazetecilikle ilgisi olmayan bazı kişilerin tabela dernekleri üzerinden kendilerini "temsilci" olarak tanıttıklarını dile getiren Akbıyık, bunun mesleğe zarar verdiğini vurguladı.

Akbıyık, "Gazetecilik, boş zamanlarda yapılacak bir hobi değildir. Kartvizite 'temsilci' yazdırıp protokolde yer almak hiç değildir. Sahada ter dökmemiş, bu mesleğin çilesini çekmemiş hiç kimse, hangi derneğin temsilcisi olursa olsun bizim gözümüzde gazeteci değildir" ifadelerini kullandı.

Meslek etiğine aykırı davranışlara karşı mücadele edeceklerini belirten Akbıyık, haber hırsızlığı yapan, sosyal medyada yanıltıcı paylaşımlarla mesleği yıpratan kişilerle ilgili gerekli hukuki girişimlerde bulunacaklarını kaydetti.

Akbıyık, "Kalemini satmayan, mesleğin onuruna sahip çıkan tüm basın emekçilerinin gününü kutluyor, aramızdan ayrılan meslek büyüklerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Kaynak: ANKA

