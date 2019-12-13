Zonguldak'ı Konya'da temsil etti - Son Dakika
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Zonguldak'ı Konya'da temsil etti

7 saat önce

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ören İlkokulu, sınıf öğretmeni Semra Yalmancı Zonguldak'ı Konya'da temsil etti.

Zonguldak'ı Konya'da temsil etti, System.String[]

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Ören İlkokulu, sınıf öğretmeni Semra Yalmancı Zonguldak'ı Konya'da temsil etti.


Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen ve Konya Valiliği, Konya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü ev sahipliğinde Mevlana'nın 746. Vuslat yıl dönümünde Şeb-i Arus haftası için düzenlenen, mesleki başarılarıyla alanında fark oluşturan 81 ilden 81 öğretmen Konya' ya davet edildi. Programın açılışı Mevlana Öğretmenevinde gerçekleşti. Programa Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, Öğretmen Yetiştirme ve Yükseköğretim Kurumları ile İlişkiler Daire Başkanı Muhittin Yılmaz, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ile İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları katılarak öğretmenlere katılım belgesi ile çeşitli hediyeler verdiler. Programda öğretmenleri temsilen Hakkari'den katılan öğretmen Nazmi Üce bir konuşma yaptı.


81 ilden 81 öğretmen Konya Panorama Müzesi, Mevlana Müzesi, İstiklal Harbi Şehitleri Abidesi ve Akşam Konya Mevlana Kültür Merkezindeki Sema programını izlediler. Bu programa Zonguldak'ta temsilen Ören İlkokulu öğretmeni Semra Yalmancı Yücel katıldı. - ZONGULDAK

Mevlana Celaleddin Rumi, Zonguldak, Konya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 04:42 Kaynak: İHA
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