Kazada baba ve oğlu ölümden döndü - Son Dakika
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Kazada baba ve oğlu ölümden döndü

15.08.2022 00:15
Kazada baba ve oğlu ölümden döndü

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil, önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir otomobil, önüne aniden çıkan motosiklete çarpmamak için direksiyon hakimiyetini kaybedince takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Perşembe beldesi Kerimler köyü Boyacıoğlu Mahallesi girişinde meydana geldi. İsmi henüz öğrenilemeyen 67 ZY 374 plakalı otomobilin sürücüsü seyir halinde gittiği esnada önüne aniden çıkan motosiklete çapmamak için direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber yoldan çıkarak takla attı. Hurdaya dönen aracı gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Meydana gelen kaza sonrası olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada araç içinde olan sürücü ve oğlu ölümden döndü. Araç içinde olan 2 kişi ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hurdaya dönen araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Zonguldak, Tragger, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kazada baba ve oğlu ölümden döndü - Son Dakika

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