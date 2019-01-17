Zonguldak Merkezli Kripto Fetö Operasyonu
1 saat önce
Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak
merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK
yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri
yapılanmasına yönelik soruşturmada 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince Zonguldak merkezli Şanlıurfa
, Giresun
, Kocaeli
ve İstanbul
illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin aralarında 2 muvazzaf asker, KHK ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ve Bylock kullanıcısı mahrem imamın olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında bilgisayar ve dokümanlara da el konuldu. - ZONGULDAK
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:36 Kaynak: İHA
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