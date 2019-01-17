Son Dakika Haberleri: Zonguldak Merkezli Kripto Fetö Operasyonu

Zonguldak Merkezli Kripto Fetö Operasyonu

1 saat önce

Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Merkezli Kripto Fetö Operasyonu, System.String[]
Zonguldak merkezli 5 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik düzenlenen kripto FETÖ operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasına yönelik soruşturmada 'ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları iddia edilen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. KOM ekiplerince Zonguldak merkezli Şanlıurfa, Giresun, Kocaeli ve İstanbul illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin aralarında 2 muvazzaf asker, KHK ile ihraç edilen 3 askeri öğrenci ve Bylock kullanıcısı mahrem imamın olduğu öğrenildi. Operasyon kapsamında bilgisayar ve dokümanlara da el konuldu. - ZONGULDAK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:36 Kaynak: İHA

Zonguldak, 3. Sayfa
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