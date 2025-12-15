Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - Son Dakika
3-sayfa

Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Haberin Videosunu İzleyin
Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü
15.12.2025 12:38  Güncelleme: 13:17
Kozlu'da Murat Yangun'un bıçakla ölümü sonrası güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Murat Yangun'un hayatını kaybettiği bıçaklı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

TEKEL BAYİ ÖNÜNDE TARTIŞMA

Olay, önceki gece Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Murat Yangun (28), eşiyle birlikte bulunduğu sırada Cem Ç. (51) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın, Yangun'un "Eşime neden baktın?" sözleri üzerine başladığı iddia edildi.

TARTIŞMA BIÇAKLI KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Murat Yangun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı.

'Eşime neden baktın' cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun'un kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.G.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SALDIRI ANI KAMERADA

Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının Murat Yangun'a saldırdığı, Yangun'un da karşılık verdiği anların yer aldığı belirtildi.

'Eşime neden baktın' cinayetinde kamera görüntüleri ortaya çıktı

ŞÜPHELİNİN 8 SUÇ KAYDI VAR

Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre şüpheli Cem Ç.'nin daha önce 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Zonguldak, Güvenlik, 3-sayfa, Kavga, Kozlu, Suç

Yorumlar (6)

    Yorumlar (6)

  • Oa343862! Oa343862!:
    Baktida yedimi lan karını salak, Oldun gittin şimdi başkaları yer, balmayi bırak 6 13 Yanıtla
    Alper Elma Alper Elma:
    sen alişmışsin bu durumlara, bakınca rahatsız olmuyorsan genisligin bu aleme fazla 3 1
  • Mustafa Doğan Mustafa Doğan:
    Allah rahmet eylesin ecel in bahanesi çok, tedbir bizden takdir Allah tan elbette ancak üzücü tabi 10 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    manyak sey 4 0 Yanıtla
  • İskender Cengiz İskender Cengiz:
    Katil zanlısı nir kaç yıl yatar, af ile çıkar, ölen de öldüğü ile kalır. Yazık, çok yazık 2 1 Yanıtla
  • Aykut Kalkan Aykut Kalkan:
    simdi sen hapisteyken daha cok bakan olucak alık 1 0 Yanıtla
