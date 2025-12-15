Zonguldak\'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde Murat Yangun'un hayatını kaybettiği bıçaklı olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Olay, önceki gece Merkez Mahallesi Veysel Atasoy Caddesi'nde bir tekel bayinin önünde meydana geldi. Murat Yangun (28), eşiyle birlikte bulunduğu sırada Cem Ç. (51) ile sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın, Yangun'un "Eşime neden baktın?" sözleri üzerine başladığı iddia edildi.
Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. İddiaya göre Murat Yangun vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Olayı ayırmaya çalışan tekel bayisi işletmecisi H.G. de kolundan yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Murat Yangun'un kendi imkânlarıyla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne gittiği öğrenildi. Akciğer sönmesi nedeniyle entübe edilen Yangun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. H.G.'nin tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Olay anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde zanlının Murat Yangun'a saldırdığı, Yangun'un da karşılık verdiği anların yer aldığı belirtildi.
Polis kaynaklarından edinilen bilgilere göre şüpheli Cem Ç.'nin daha önce 8 ayrı suç kaydının bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
