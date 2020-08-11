Zonguldak'ta koronavirüs denetimi - Son Dakika

İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında saat 10.00'da başlayan denetime, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan , İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı , İl Jandarma Komutanı Gönen Süslü, İl Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner katıldı. Kent merkezinden başlayarak Acılık Semti'nde devam eden denetimlerde iş yerleri, toplu yaşam alanlarında bulunan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralları ve maske konularında uyarıldı. Vali Tutulmaz, vatandaşlarla sohbet ederek alınan tedbirlere uyulmasını istedi.

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2020 12:39

Kaynak: DHA

Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz