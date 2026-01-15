Zonguldak'ta Okul Servisi Kazası Kararı - Son Dakika
Zonguldak'ta Okul Servisi Kazası Kararı

Zonguldak\'ta Okul Servisi Kazası Kararı
15.01.2026 18:39
Zonguldak'ta okul servisi kazasında 6 öğretmene 2 yıl hapis cezası verildi, 1 kişi beraat etti.

ZONGULDAK'ta Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrenci ile sürücü Fikret Bayrak'ın (68) yaralandığı okul servisi kazasıyla ilgili görülen davada, 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanmak' suçundan Karayolları görevlisi 1 kişi beraat ederken, aralarında idarecilerin de bulunduğu 6 öğretmene 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verildi.

Kaza, 14 Aralık 2022'de Çatalağzı beldesi Trafo Caddesi'nde meydana geldi. Fikret Bayrak yönetimindeki 67 AT 873 plakalı öğrenci servisi midibüsü, kontrolden çıkıp 50 metre yükseklikten uçuruma yuvarlandı. Kazada öğrencilerden Büşra Akın yaşamını yitirdi, sürücü ve 18 öğrenci ise yaralandı. Kalp krizi de geçiren sürücü Bayrak, tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Bayrak ile araç sahibi Ramazan Atmaca, tutuklandıktan bir süre sonra tahliye edildi. Fikret Bayrak, Ramazan Atmaca ve babası Müslüm Atmaca hakkında 'Bilinçli taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan dava açıldı. Müslüm Atmaca beraat ederken, sürücü Fikret Bayrak ile firma sahibi Ramazan Atmaca'ya 9'ar yıl 5'er ay 10'ar gün hapis cezası verildi.

KAMU GÖREVLİLERİNE SORUŞTURMA İZNİ SONRADAN VERİLDİ

Kaza sonrası ayrıca Kilimli Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ile Şube Müdürü Mustafa Yılmaz (46) da görevden alındı. Haklarında soruşturma izni verilmeyen bazı kamu görevlileri için de aileler itirazda bulundu. İtiraz sonrası kamu görevlileri hakkında soruşturma izni sonradan verildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlileri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Muayene Kabul Komisyon Başkanı Mustafa Yılmaz, şef M.S. (37) ve veri hazırlama kontrol işletmeni K.B.'nin (42), 'Doğrudan Temin Sözleşmesi'nin imzalama aşamasında araca ve sürücüye ait belgelerin kontrol ve denetiminde kusurlu oldukları, görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi.

7 MEMUR İÇİN CEZA İSTENMİŞTİ

Büşra Akın'ın öğrencisi olduğu Kilimli Atatürk Anadolu Lisesi Taşımalı Eğitim Denetim Okul Komisyonu Başkanı Müdür Yardımcısı E.B. (37), komisyon üyesi öğretmenler E.K. (31) ve M.K.'nin (39) de servis aracı ve sürücüsünün belgelerinin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu ifade edildi. Karayolları 156'ncı Şube Şefi S.A.'nın (38) 'yapım ve bakımından sorumlu olduğu kara yolunda can ve mal güvenliği yönünden gerekli tedbirleri almaması nedeniyle görevinin gereklerini yerine getirmediği' gerekçesiyle kusurlu olduğu belirtildi. İddianamede; toplam 7 kamu görevlisinin 'Görevi kötüye kullanma' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianame kabul edildi, Zonguldak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

KARAR DURUŞMASINA 1 SANIK KATILDI

Davanın karar duruşması, bugün Zonguldak 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya sanık memurlardan sadece M.S. geldi. 1 öğrenci velisi ve avukatlar da salonda bulunurken, diğerleri gelmedi. M.S. yaptığı savunmasında, "Benim olayla alakam bulunmamaktadır. Araçların denetimi konusunda görevim yoktu. Kaza olduğu gün de başka yerde görevdeydim, ihale olduğunda da görevde değildim" dedi.

M.S.'nin avukatı, müvekkilinin taşımalı eğitim ihale komisyonunda olmadığını, kaza olan hattın 6 kez ihaleye çıktığını ancak yüklenici bulunamadığını, doğrudan temin ile hizmet alımı sağlandığını, müvekkilinin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nden gönderilen matbu bir evrakta imzası olduğu için yargılandığını söyleyerek beraatını istedi.

Mağdur avukatları ise sanıklardan şikayetlerinin devam ettiğini, cezalandırılmaları gerektiğini söyledi.

Hakim, Karayolları 156'ncı Şube Şefi S.A.'nın beraatına karar verdi. Aralarında yöneticilerin de olduğu öğretmen 6 sanık için gerekli denetimleri yapmayarak 'Zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verildi. Cezanın onaylanması halinde, sanıkların devlet memurluğu, ceza miktarından dolayı sona erecek.

Kaynak: DHA

