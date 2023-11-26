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Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi

Şiddetli fırtına ve yağışın esir aldığı Zonguldak'ta eğitime pazartesi günü ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

26.11.2023 - 23:32,  Güncelleme: 23:44
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Zonguldak ve Hatay'ın İskenderun ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

Zonguldak'ta şiddetli fırtına ve yağış hayatı felç etti. Şehir genelinde su baskınları, çatı uçması yaşanırken, olumsuz hava koşulları tatil kararını beraberinde getirdi.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

OKULLAR PAZARTESİ GÜNÜ TATİL EDİLDİ

Zonguldak Valiliği yaptığı açıklamada eğitime 1 gün ara verildiğini belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Kuvvetli yağış ve fırtınanın meydana getirebileceği su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ileulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar dolayısıyla ilimiz genelinde 27 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

ENGELLİ VE HAMİLE PERSONELLER DE İZİNLİ OLACAK

İlimiz Genelinde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 27 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

DALGA BOYU 5 METREYE ULAŞTI

Dalga boyunun yaklaşık 5 metreye ulaştığı sahil şeridinde AFAD ve jandarma ekipleri güvenlik önlemleri aldı. Vatandaşları kıyıya yaklaşmamaları yönünde uyaran ekipler, kıyı boyunca devriye görevi yürütüyor. Bu arada bazı vatandaşlar ise olumsuz hava şartlarına rağmen dev dalgaların kıyıdaki tahkimat duvarlarına çarpma anını cep telefonlarıyla görüntüledi.

Zonguldak ve İskenderun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi

İSKENDERUN'DA DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Kuvvetli sağanak yağış ve fırtına sonrası İskenderun Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Fırtına etkisiyle ana cadde ve bulvarlarda meydana gelen deniz taşkınları nedeniyle İskenderun ilçesinde 27.11.2023 Pazartesi günü okullar 1 gün tatil edildi" ifadelerini kullandı.

Zonguldak ve İskenderun'da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Kaynak: AA

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Son Dakika Eğitim Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Zonguldak'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi - Son Dakika
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