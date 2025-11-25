Zonguldak'ta Sağlığa Aykırı Pide İmalathanesi Mühürlendi - Son Dakika
Zonguldak'ta Sağlığa Aykırı Pide İmalathanesi Mühürlendi

Zonguldak\'ta Sağlığa Aykırı Pide İmalathanesi Mühürlendi
25.11.2025 15:40
Devrek'te yapılan denetimde sağlığa aykırı üretim yapan pide imalathanesi mühürlendi.

Zonguldak'ta, Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimde, sağlığa aykırı koşullarda üretim yaptığı tespit edilen bir pide imalathanesi mühürlendi. Bozulmuş et ve hijyenik olmayan koşullar nedeniyle işletmenin faaliyetlerine son verildi.

ETLER BOZULMUŞ, EKİPMANLAR DA KÜFLENMİŞ

Devrek Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde faaliyet gösteren bir pide imalathanesine yaptığı denetimde bozulmuş ve kokmuş et ile üretim alanında küf ve pas oluşumu tespit edildi.

Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi

FAALİYETİ DURDURULDU

Ekiplerin incelemeleri sonucu, halk sağlığını tehdit eden işletmenin faaliyetinin durdurulmasına karar verildi. Denetim sonrası imalathanede bulunan malzemeler, belediye ekiplerince çöp aracına atıldı. Öte yandan, işletmenin kapatılması sırasında bazı kişilerin direndiği görüntülere yansıdı.

Devrek'te sağlığa uygunsuz pide imalatı yapan iş yeri mühürlendi

Devrek Belediyesinden yapılan açıklamada, ilçedeki iş yerlerinde sürekli denetimlerin yapıldığı belirtilerek, "Bugün yapılan denetimlerde pide imalatı yapan iş yerinde vatandaşın sağlığını hiçe sayan görüntülerle karşı karşıya kaldık. Bu tür olumsuzluklara asla geçit vermeyeceğiz ve bu iş yerini mühürleyerek bir daha pide imalatına izin vermeyeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

