Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Belediyesi ekiplerince ekmek ve simit fırınları denetlendi.



Belediyeden yapılan açıklamada, Merkez ilçede faaliyet gösteren 7 fırının yanı sıra ekmek satış noktalarının denetlendiği belirtildi.



Açıklamada, yapılan denetim ve kontroller neticesinde düşük gramajlı ekmek ve simit satan 7 işletmeye 2 bin 744 lira idari para cezası uygulandığı kaydedildi.

GMİS'ten taban eğitim semineri

Genel Maden İşçileri Sendikası'na (GMİS) bağlı Karadon Şubesine yönelik taban eğitim seminerinin Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildiği bildirildi.

GMİS'ten yapılan açıklamada, seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreter Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, Karadon Şube Başkanı ve şube yönetimi, şube delegeleri, temsilcileri ile maden işçilerinin katıldığı belirtildi.

Açıklamada, seminerde GMİS'in tarihini ve son dönem çalışmalarını içeren belgesel film gösterimi yapıldığı, Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak tarafından "Sendikacılık tarihi ve genel kavramlar" ile "Çalışma hayatının temel sorunları", Sosyal Güvenlik Uzmanı Eren Korkmaz'ın da "Emeklilik ve Emekli aylığı bağlanma şartları" konularında bilgi verdiği vurgulandı.