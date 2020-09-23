Zonguldak'tan kısa kısa - Son Dakika

Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Zonguldak Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Kent ve bölgeyle ilgili çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunulan ziyarette, istatistiksel bilginin bölgesel ve ulusal kalkınmadaki önemine vurgu yapıldı.

Vali Tutulmaz, TÜİK Zonguldak Bölge Müdürlüğünün kurumsal yapısı ve kurum çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Görüşmede, Bölge Müdürü Taner Yılmaz tarafından çalışmalarla ilgili bir sunum yapıldı.

Zonguldak TSO, milletvekillerini ağırlamaya devam ediyor

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası yönetim kurulu, CHP Zonguldak milletvekilleri Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz'ı ağırladı.

Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir tarafından kent ekonomisine yönelik bilgiler verildi.

Demir, ziyarette yaptığı konuşmada, kent ekonomisine ve istihdamına yönelik olarak yapılan çalışmalarda Demirtaş ve Yavuzyılmaz'dan destek gördüklerini belirterek, kendilerine teşekkür etti.

Milletvekilleri de davetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kentin ekonomisinin büyütülmesi, istihdamın arttırılmasına yönelik projelere destek vermekten mutlu olduklarını ifade etti.