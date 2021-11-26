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ZÜCCACİYEDE 2022 HEDEFİ; 6.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT - Son Dakika

ZÜCCACİYEDE 2022 HEDEFİ; 6.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

26.11.2021 13:34

ANTALYA'da düzenlenen 'Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları'na katılan Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Bu yıl ilk 10 ayda 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik.

ANTALYA'da düzenlenen 'Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları'na katılan Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "Bu yıl ilk 10 ayda 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Aylık 500 milyon dolar ihracat ile gidiyoruz. Önümüzdeki yıl bu ivmeyle beraber 6.5 milyar doları zorlayacağımızı, 2022 bittiğinde dünyada 5'inci olacağımızı düşünüyorum" dedi.

Züccaciye sektörü temsilcileri, Züccaciyeciler Derneği'nce Antalya'da düzenlenen 'Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları'nda bir araya geldi. Zirvede 50 ülkeden davet edilen alıcılar ile Türkiye'de üretim yapan firmalar buluşturuldu. Züccaciye sektöründe zirveyle birlikte 2021 yılı ihracat rakamının 6 milyar dolara ulaştırılması hedefleniyor.

Zirvede Türkiye'ye ilk defa gelen, kendi ülkelerinde ithalat rakamları yüksek olan firmaları üreticilerle buluşturduklarını söyleyen Züccaciyeciler Derneği Başkanı Mesut Öksüz, "2020 yılında 219 ülke 230 milyar dolarlık ciro hacmine ulaştı. Biz gerçekleştirdiğimiz 4.5 milyar dolar ciro ile dünyada en fazla ihracat yapan ülkeler sıralamasında yüzde 1.98 pay ile 10'ncu sıradayız. Bu yıl ilk 10 ayda 5 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Aylık 500 milyon dolar ihracat ile gidiyoruz. Bu yılı 6 milyarın üzerinde bir ciro ile kapatacağımızı düşünüyorum. Şu an rakiplerimiz arasında 7'nci Polonya, 6'ncı sırada Meksika var. Önümüzdeki yıl bu ivmeyle beraber 6.5 milyar doları zorlayacağımızı, 2022 bittiğinde dünyada 5'inci olacağımızı düşünüyorum" dedi.

İhracatın yüzde 51'ini Avrupa Birliği ülkelerine yaptıklarını belirten Öksüz, "Ham madde bizim yumuşak noktamız. Ham madde bulmakta zorlanmıyoruz sadece fiyatları yüzde 300'e varan bir artış var. Bizim ürünlerimizde emtia değeri yüzde 30 ile 50 arasında değişiyor. Dünya pazarının şekillendiği bu dönemlerde, dünya artık kendine Çin'den başka pazar arıyor. 2020 yılında Çin, 114 milyar dolar ihracat ile dünya ihracatının yarısını tek başına gerçekleştiriyordu. Bizim lojistik avantajımız var" diye konuştu.

Ham maddede de yüzde 90 oranında dışa bağımlı olduklarını söyleyen Başkan Öksüz, "Bu ham maddeyi ihraç ederken çelikte yüzde 12, plastikte 6.5 ek vergi ödüyoruz. Bunların dünya pazarının şekillendiği bu dönemde bir an önce kaldırılması buraya harcayacağımız bütçe, istihdam ve yatırımlarımıza devam etmemize önemli etki sağlayacaktır. Bu faydanın şu an yapılması lazım, pazar normale döndüğünde bu ülkeler bağlantılarını kurmuş olacaklar. 5 yıl sonra bunun 10 katı verilecek destek yerine şu an bunun sağlanması çok önemli. Biz bu ürünleri alıp katma değerli ürün haline getirip dünyaya satarak tekrar gelir elde ediyoruz" dedi.

ZÜCCACİYEDE 2022 HEDEFİ; 6.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT
ZÜCCACİYEDE 2022 HEDEFİ; 6.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT
ZÜCCACİYEDE 2022 HEDEFİ; 6.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT
ZÜCCACİYEDE 2022 HEDEFİ; 6.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT

Togo Cumhuriyeti, Antalya, İhracat, dolar, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ZÜCCACİYEDE 2022 HEDEFİ; 6.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT - Son Dakika


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SON DAKİKA: ZÜCCACİYEDE 2022 HEDEFİ; 6.5 MİLYAR DOLAR İHRACAT - Son Dakika
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