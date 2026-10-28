Iğdır'da 103 araç kent turu attı, Vali Taşolar konvoyda yer aldı - Son Dakika
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Iğdır'da 103 araç kent turu attı, Vali Taşolar konvoyda yer aldı

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Iğdır\'da 103 araç kent turu attı, Vali Taşolar konvoyda yer aldı
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Iğdır\'da 103 araç kent turu attı, Vali Taşolar konvoyda yer aldı
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Iğdır'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında 103 araç, Türk bayraklarıyla süslenerek kent merkezinde konvoy oluşturdu. Vali M. Fırat Taşolar ile koruma amirlerinin de katıldığı etkinlikte Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü coşkuyla kutlandı.

Iğdır’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen konvoy etkinliği, vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Cumhuriyet’in 103. kuruluş yıl dönümüne özel gerçekleştirilen programda, Türk bayraklarıyla donatılan bine yakın araç bir araya gelerek kent merkezinde konvoy oluşturdu. Iğdır Valisi M. Fırat Taşolar ile koruma amirlerinin de katıldığı etkinlikte, araçlar kent sokaklarında tur atarak Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusunu şehrin dört bir yanına taşıdı.

Vatandaşların ilgiyle takip ettiği konvoyda, araçlardan dalgalanan Türk bayrakları renkli görüntüler oluşturdu. Cumhuriyet’in 103. yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte birlik, beraberlik ve milli birlik mesajları ön plana çıktı.

Iğdır’da bayram heyecanını artıran konvoy, Cumhuriyet coşkusunu hep birlikte yaşamak isteyen vatandaşların katılımıyla renkli anlara sahne oldu

Haber: Halit Öztürk

Kaynak: Haber Platformu
Cumhuriyet BayramıKültür SanatGüncelIğdırSon Dakika

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