Ankara'da Madencilere Polis Müdahalesi
Polis, ücret ve tazminat talep eden madencilere müdahale etti, 100 madenci gözaltına alındı.
Ödenmeyen ücretleri ve tazminat hakları için Ankara'da direnişlerini sürdüren Bağımsız Maden-İş üyesi madencilere polis müdahale etti. Sendika, yaklaşık 100 madencinin gözaltına alındığını duyurdu.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran Bağımsız Maden-İş, müdahale sırasında sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun tek başına ayrı bir polis aracına bindirildiğini ve haber takibi yapan basın mensuplarının da polis tarafından darp edilerek bölgeden uzaklaştırıldığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
Son Dakika › İşçi › Ankara'da Madencilere Polis Müdahalesi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?