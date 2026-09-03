DİSK-AR: Enflasyon Asgari Ücreti Eriyor

DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in Ağustos 2026 enflasyon verilerinin ardından Eylül 2026 Enflasyon Haber Bülteni'ni yayımladı. Bültende TÜFE'nin aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttığı; on iki aylık ortalamalara göre değişimin yüzde 31,79, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 22,07 olduğu belirtildi.

Ağustos 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubu yüzde 53,44 ile eğitim oldu. Aylık en yüksek artış da yüzde 8,62 ile eğitimde görülürken, ikinci sırada yüzde 6,89 ile alkollü içecekler ve tütün yer aldı.

Bültende, ağustos ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 196 liraya ulaştığı ifade edildi. Baz etkisiyle enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediğine dikkat çekilen bültende, enflasyonun dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürdüğü ve gelir dağılımını bozucu bir işlev gördüğü aktarıldı.