DİSK-AR: Enflasyon Asgari Ücreti Eriyor
TÜİK verilerine göre Ağustos 2026'da yıllık enflasyon %31,51 oldu. Eğitim harcamaları hem aylık (%8,62) hem yıllık (%53,44) en yüksek artışı gösterdi. DİSK-AR, asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6.196 TL'ye ulaştığını, enflasyonun dar gelirlileri daha fazla etkilediğini ve gelir dağılımını bozduğunu vurguladı.
DİSK Araştırma Merkezi (DİSK-AR), TÜİK'in Ağustos 2026 enflasyon verilerinin ardından Eylül 2026 Enflasyon Haber Bülteni'ni yayımladı. Bültende TÜFE'nin aylık yüzde 1,84, yıllık yüzde 31,51 arttığı; on iki aylık ortalamalara göre değişimin yüzde 31,79, bir önceki yılın aralık ayına göre ise yüzde 22,07 olduğu belirtildi.
Ağustos 2026 itibarıyla yıllık enflasyonun en yüksek görüldüğü harcama grubu yüzde 53,44 ile eğitim oldu. Aylık en yüksek artış da yüzde 8,62 ile eğitimde görülürken, ikinci sırada yüzde 6,89 ile alkollü içecekler ve tütün yer aldı.
Bültende, ağustos ayında asgari ücretin enflasyon karşısındaki kaybının 6 bin 196 liraya ulaştığı ifade edildi. Baz etkisiyle enflasyonun artış hızındaki düşüşün fiyatların düşmesi anlamına gelmediğine dikkat çekilen bültende, enflasyonun dar gelirlilerin alım gücünü çok daha fazla düşürdüğü ve gelir dağılımını bozucu bir işlev gördüğü aktarıldı.
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