İşçiler Maltepe\'de Hak Aradı

Sakarya'nın Maltepe Mahallesi'nde yapımı devam eden İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binasının inşaatında çalışan işçiler, ücret ve diğer işçilik alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek Gar Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Patronların Ensesindeyiz Platformu'nun desteğiyle düzenlenen açıklamada işçiler, ana yüklenici Ilgazlar İnşaat ile taşeron Sertmak Proje'den alacaklarının ödenmesini talep etti.

İşçiler adına yapılan açıklamada, aylardır maaşların yanı sıra fazla mesai ve hafta tatili ücretlerinin ödenmediği öne sürüldü. İş güvenliği önlemlerinin yetersiz olduğu, yatakhanelerin kötü koşullarda bulunduğu ve içme suyu sorunu yaşandığı iddia edildi. Eylemde konuşan işçiler, "Patron bize söz veriyor, ödemiyor. Biz hakkımızı istiyoruz. Haklarımızı alana kadar ensenizdeyiz. Şantiyeyi de Sakarya meydanlarını da terk etmeyeceğiz" dedi. İşçiler, "İnşaat işçisi yalnız değildir" ve "Patronların ensesindeyiz" sloganları attı. Talepleri karşılanana kadar eylemlerin süreceği belirtilirken, firmalardan henüz açıklama yapılmadı.