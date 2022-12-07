19:16 Dıablo® Iv Ön Siparişe Açıldı Blizzard Entertainment'ın türe şekil veren oyun serisinin sıradaki yenil nesil oyunu Diablo® IV, 6 Haziran 2023'te çıkış yapacak.

13:32 Karaman'da 8 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor Karaman'da 8 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı destekler doğrultusunda Karaman'da yaklaşık 8 bin öğrencinin ücretsiz yemek imkanından yararlandığını söyledi.

11:55 Yozgat'ta 12 atıl okul binası köy yaşam merkezleriyle yeniden eğitim yuvası oldu Yozgat'ta köylerdeki atıl 7 okul binası daha öğrencilere eğitim, vatandaşlara da kurs verilen köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.

20:57 2022 Yılının En Başarılı Bürokrat Ödülü KARAMAN'IN Ankara Sivil Toplum Platformu tarafından organize edilen 'Yılın En Başarılı' Sivil Toplum ödülleri törenle sahiplerine verildi.

20:48 ALANYA'DA BELEDİYENİN SOSYAL HİZMET BİNASI İNŞAATINDA ÇÖKME; 3 YARALI ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, belediyenin şehir merkezinde inşa ettiği, yapımı süren sosyal hizmet binasının kalıp yapılan bölümünde çökme meydana geldi, 3 işçi hafif yaralandı.

16:08 Aksakallı: "Akran zorbalığına dur demeliyiz" Eğitimci Emre Aksakallı, son günlerde okullarda öğrencilerin birbirilerine karşı uyguladığı şiddet olayları ile alakalı olarak, akran zorbalığına karşı önemli değerlendirmelerde bulundu.

16:04 Putin'den Ukrayna'da görev yapan askerlere "Altın Yıldız" madalyası - Putin'den Ukrayna'da görev yapan askerlere "Altın Yıldız" madalyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta görev yapan Rus ordusunun bazı mensuplarına "Altın Yıldız" madalyalarını takdim etti.

15:41 AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Tekerli, özel çocukları ağırladı AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Nedim Tekerli, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.

15:39 Kariyerine Hollanda'da devam eden Burak Yılmaz, teknik direktörlüğe hazırlanıyor Açıklaması Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerinin son bölümünde teknik direktörlük için hazırlandığını söyledi.

14:36 Meram Gödene Evleri'nin temeli atıldı Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan Gödene Evleri'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.

13:54 Shanghai'da 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 68.000'i Geçti SHANGHAİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai'da yerel yetkililer Çarşamba günü, Shanghai'ın şu ana dek 68.000'in üzerinde 5G baz istasyonu inşa ettiğini ve kentin 16 idari bölgesinin tamamının 5G şebekesi kapsamına girdiğini söylediler.

11:18 Okuma-yazma hayalleri gerçek oluyor Yüreğir Belediyesince yetişkinlere yönelik açılan okuma-yazma kursları yoğun ilgi görüyor.

10:52 TÜGİAD Başkanı Çevikel: Ekonomide öncelik enflasyonla mücadele olmalı Ekonomide önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, çalışanın da mutlu olması açısından asgari ücretin artması gerektiğini, ancak bunu yaparken işverenin de desteklenmesi gerektiğini savundu.

22:39 Alman hükümeti İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele sözü verdi Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkesinde her gün ırkçılık olaylarının yaşandığını ancak Müslümanların iki kat daha fazla ırkçılığa maruz kaldıklarını söyledi.

21:32 TBMM'de bütçe görüşmeleri sürüyor ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı.

20:31 Tip Üyelerinden Hiranur Vakfı Önünde Protesto: "Memleketimizi Tarikat Cehennemine Çevirenler, Bu İnsanlık Dışı Olaya Ortaktır" Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesi ile ‘imam nikahıyla evlendirmesini’, vakfın Sancaktepe’de bulunan binası önünde protesto etti. TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın, “Memleketimizi tarikat cehennemine çevirenler, bu insanlık dışı olaya ortaktır. Tecavüzcüleri aklayanlar, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenler, tecavüzcü ile evlendirmeyi çözüm olarak sunanlar, ‘küçüğün rızası’ lafını kullanmaya cüret edenler, hepsi bu suçun ortağıdır” dedi.

18:27 İsmailağa'daki istismar iddiası TBMM gündemine taşındı İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirmesi Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve İstanbul Milletvekili Oya Ersoy tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile içişleri, adalet ve aile bakanlıklarının yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi.

16:52 AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran Açıklaması AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Altıeylül ve Karesi İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek teşekkür etti.

16:00 Davut Gürkan: "Türkiye'nin güçlü geleceğini ilmek ilmek işliyoruz" AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer ilçe teşkilatı ile toplantıda bir araya geldi.

15:53 Denizli'de her gün 17 bin öğrenciye ücretsiz yemek Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Denizli'de 17 bin 165 öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

13:47 AK Parti belde kadın kolları başkanları istişare toplantısı yapıldı AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, belde kadın kolları başkanları istişare toplantısı yapıldı.

12:21 Yenilikçi askeri teknolojiler geleceğin komutanlarıyla buluştu Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yenilikçi teknolojiler ve bu alanlarda yürütülen çalışmalar, geleceğin komutanları olacak Kara Harp Okulu öğrencileriyle buluşturuldu.

09:16 Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik süreci hızlanıyor Batı Balkanlar zirvesinde AB'ye üyelik başvurusunda bulunan 5 Batı Balkan ülkesi için süreci hızlandırma kararı çıktı.

09:16 CHP'den istifa edip sırra kadem basan Aykut Erdoğdu, uzun süre sonra paylaşımda bulundu Eski eşinin ses kayıtlarını ortaya çıkarmasının ardından CHP'den istifa eden ve uzun süredir ortalıkta görünmeyen Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğdu, deniz kıyısından yaptığı paylaşıma "Dünya'nın en güzel ülkesi" notunu düştü.

21:15 Bakan Akar, Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı - Bakan Akar, Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile birlikte iki ordu komuta kademesinin takip ettiği "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik...

16:10 Davut Gürkan: "Türkiye yüzyılı vizyonumuzla adımlarımızı sıklaştıracağız" AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönemlerde hizmet vermiş belde ve belde belediye başkanları ile toplantıda biraraya geldi.

15:58 İnönülü sporcular madalya ile döndü Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımı, yeni sezona 4 madalya ile başladı.

15:42 Denizli MHP'de bayrak değişimi MHP Denizli İl Teşkilatında bayrak değişimi yaşandı.

13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz, kimse bizi birbirimizden ayıramaz" - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz, kimse bizi birbirimizden ayıramaz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından telefondan hitap ettiği iki ülke ordusu personelini...

12:39 Sporcular dereceye girebilmek için ter döktü Kocaeli'de düzenlenen 2022-2023 sezonun ilk Türkiye Oryantiring Şampiyonasında sporcular dereceye girmek için mücadele etti.

12:21 Bakan Akar, Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile birlikte iki ordu komuta kademesinin takip ettiği "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"e katıldı.

12:03 Burdur'da 7 bin 585 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Burdur'da farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde, 7 bin 585 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

10:29 Eğitime ayrılan ödeneğin artması kaliteyi de getirdi Eğitime ayrılan ödeneğin artması kaliteyi de getirdi Tufanbeyli Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, eğitime ayrılan bütçenin artmasıyla fiziki şartlar iyileşerek öğretmen başına düşen öğrenci sayısı düştüğünü söyledi Adana Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, eğitime...

09:29 KIRKLARELİ - 4 bin 204 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Kırklareli'nde farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde, yaklaşık 4 bin öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.

01:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 yılı bütçe görüşmelerinde soru ve eleştirileri yanıtladı (2) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uyuşturucuyla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda Gazi Meclisimizce çıkartılan kanuna Cumhuriyet Halk Partisi 78 milletvekiliyle neden ret oyu verdiğini açıklamalıdır.

00:05 Fuat Oktay: Enflasyon oranı tek hanelere düşürülecek (6) GENEL KURUL'DA BÜTÇE MESAİSİ DEVAM EDİYORCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Bütçesi'nin tümü üzerine yapılan konuşmalarda muhalefetin eleştirileri ve sorularına Hükümet adına yanıt verdi.

23:46 İngiltere'de demiryolu işçileri Noel arifesinde greve gitmeyi planlıyor İngiltere'de Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) tarafından yapılan açıklamada, demiryolu işçilerinin Network Rail ile yapılan görüşmelerin bir karara varmadan sona ermesinin ardından 24-27 Aralık'ta greve gitmeyi planladığı aktarıldı.

23:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu meclise gazi meclis demelerini beklemek hayaldir" Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu meclise gazi meclis demelerini beklemek hayaldir" "Milletimiz için hayata geçirdiğimiz sayısız mega projenin, yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz çetin mücadelenin üzerini kimin sahte gündemleriyle örtmeye çalışıyorsunuz?

22:56 Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanlığı çelişti! Enflasyon ne zaman tek haneye inecek? Bütçe görüşmelerinde 2023-2025 yıllarını kapsayan 'Orta Vadeli Program'a ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2025'i işaret ederek, "Dönem sonunda enflasyon oranı tek hanelere düşürülecektir" ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyonun 2024 yılında tek haneye ineceğini söylemişti.

19:13 Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.