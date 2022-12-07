- 19:16 Dıablo® Iv Ön Siparişe Açıldı
Blizzard Entertainment'ın türe şekil veren oyun serisinin sıradaki yenil nesil oyunu Diablo® IV, 6 Haziran 2023'te çıkış yapacak.
- 15:05 Kazakistan'da Rusya'nın Mir kartıyla işlem yapılmasına izin verildi
Kazakistan'daki bankalara Rusya'nın Mir kartıyla işlem yapılmasına izin verildiği bildirildi.
- 13:32 Karaman'da 8 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor
Karaman'da 8 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor Karaman İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çalışkan, Milli Eğitim Bakanlığı'nın sağladığı destekler doğrultusunda Karaman'da yaklaşık 8 bin öğrencinin ücretsiz yemek imkanından yararlandığını söyledi.
- 13:29 Darıcı, AK Parti Araban Gençlik Kolları Başkanlığı görevine atandı
Ak Parti Araban ilçesi AK Parti Gençlik Kolları Başkanlığı'na Eyüp Darıcı atandı.
- 11:55 Yozgat'ta 12 atıl okul binası köy yaşam merkezleriyle yeniden eğitim yuvası oldu
Yozgat'ta köylerdeki atıl 7 okul binası daha öğrencilere eğitim, vatandaşlara da kurs verilen köy yaşam merkezlerine dönüştürüldü.
- Dün Dün 20:57 2022 Yılının En Başarılı Bürokrat Ödülü KARAMAN'IN
Ankara Sivil Toplum Platformu tarafından organize edilen 'Yılın En Başarılı' Sivil Toplum ödülleri törenle sahiplerine verildi.
- Dün Dün 20:48 ALANYA'DA BELEDİYENİN SOSYAL HİZMET BİNASI İNŞAATINDA ÇÖKME; 3 YARALI
ANTALYA'nın Alanya ilçesinde, belediyenin şehir merkezinde inşa ettiği, yapımı süren sosyal hizmet binasının kalıp yapılan bölümünde çökme meydana geldi, 3 işçi hafif yaralandı.
- Dün Dün 19:29 Karasu'da üniversite öğrencileri "özel" çocuklar için etkinlik düzenledi
Karasu'da Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında kalan öğrenciler, engelli öğrencilere yönelik etkinlik gerçekleştirdi.
- Dün Dün 16:08 Aksakallı: "Akran zorbalığına dur demeliyiz"
Eğitimci Emre Aksakallı, son günlerde okullarda öğrencilerin birbirilerine karşı uyguladığı şiddet olayları ile alakalı olarak, akran zorbalığına karşı önemli değerlendirmelerde bulundu.
- Dün Dün 16:04 Putin'den Ukrayna'da görev yapan askerlere "Altın Yıldız" madalyası
- Putin'den Ukrayna'da görev yapan askerlere "Altın Yıldız" madalyası Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'daki savaşta görev yapan Rus ordusunun bazı mensuplarına "Altın Yıldız" madalyalarını takdim etti.
- Dün Dün 15:41 AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Tekerli, özel çocukları ağırladı
AK Parti Muratpaşa İlçe Başkan Yardımcısı Nedim Tekerli, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel gereksinimli çocuklarla bir araya geldi.
- Dün Dün 15:39 Kariyerine Hollanda'da devam eden Burak Yılmaz, teknik direktörlüğe hazırlanıyor Açıklaması
Hollanda'nın Fortuna Sittard takımında forma giyen milli futbolcu Burak Yılmaz, kariyerinin son bölümünde teknik direktörlük için hazırlandığını söyledi.
- Dün Dün 14:47 Bakan Özer: "Hükümetimiz, son 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini arttırmak için çok önemli yatırımlar yaptı"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Hükümetimiz, son 20 yılda eğitimde fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı arttırmak için çok önemli yatırımlar yaptı" dedi.
- Dün Dün 14:36 Meram Gödene Evleri'nin temeli atıldı
Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi öncülüğünde kurulan Gödene Evleri'nin temeli düzenlenen törenle atıldı.
- Dün Dün 13:54 Shanghai'da 5G Baz İstasyonlarının Sayısı 68.000'i Geçti
SHANGHAİ, 8 Aralık (Xinhua) -- Çin'in finans merkezi Shanghai'da yerel yetkililer Çarşamba günü, Shanghai'ın şu ana dek 68.000'in üzerinde 5G baz istasyonu inşa ettiğini ve kentin 16 idari bölgesinin tamamının 5G şebekesi kapsamına girdiğini söylediler.
- Dün Dün 11:18 Okuma-yazma hayalleri gerçek oluyor
Yüreğir Belediyesince yetişkinlere yönelik açılan okuma-yazma kursları yoğun ilgi görüyor.
- Dün Dün 10:52 TÜGİAD Başkanı Çevikel: Ekonomide öncelik enflasyonla mücadele olmalı
Ekonomide önceliğin enflasyonla mücadele olması gerektiğini belirten TÜGİAD Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, çalışanın da mutlu olması açısından asgari ücretin artması gerektiğini, ancak bunu yaparken işverenin de desteklenmesi gerektiğini savundu.
- Dün Dün 10:47 Denizli OSB'de 'Görev verme ve delegasyon' eğitimi verildi
Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu 'Görev verme ve delegasyon eğitimi' gerçekleştirildi.
- Dün Dün 10:44 İran İstihbarat Bakanı Hatip: "Macron, CIA'nın alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor"
İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatip, "Fransa Cumhrubaşkanı Emmanuel Macron, ABD İstihbarat Servisi'nin (CIA) alt kademeli bir istihbarat unsuru tarafından yönetiliyor" dedi.
- 07.12.2022 07 Ara 22:39 Alman hükümeti İslamofobi ve ayrımcılıkla mücadele sözü verdi
Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, ülkesinde her gün ırkçılık olaylarının yaşandığını ancak Müslümanların iki kat daha fazla ırkçılığa maruz kaldıklarını söyledi.
- 07.12.2022 07 Ara 21:32 TBMM'de bütçe görüşmeleri sürüyor
ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2023 Yılı Bütçe sunumunu yaptı.
- 07.12.2022 07 Ara 20:31 Tip Üyelerinden Hiranur Vakfı Önünde Protesto: "Memleketimizi Tarikat Cehennemine Çevirenler, Bu İnsanlık Dışı Olaya Ortaktır"
Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyeleri, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken bir tarikat üyesi ile ‘imam nikahıyla evlendirmesini’, vakfın Sancaktepe’de bulunan binası önünde protesto etti. TİP Gençlik Sekreteri Arzum Yalçın, “Memleketimizi tarikat cehennemine çevirenler, bu insanlık dışı olaya ortaktır. Tecavüzcüleri aklayanlar, ‘Bir kereden bir şey olmaz’ diyenler, tecavüzcü ile evlendirmeyi çözüm olarak sunanlar, ‘küçüğün rızası’ lafını kullanmaya cüret edenler, hepsi bu suçun ortağıdır” dedi.
- 07.12.2022 07 Ara 20:21 Milli Eğitim Bakanı Özer: "Türkiye'de son yirmi yılda eğitim alanında yapılanlar, tüm ülkelere örneklik teşkil etmektedir"
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, "Türkiye'de son yirmi yılda eğitim alanında yapılanlar, tüm ülkelere örneklik teşkil etmektedir" dedi.
- 07.12.2022 07 Ara 18:27 İsmailağa'daki istismar iddiası TBMM gündemine taşındı
İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşında evlendirmesi Halkların Demokratik Partisi (HDP) Şırnak Milletvekili Hüseyin Kaçmaz ve İstanbul Milletvekili Oya Ersoy tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) gündemine taşındı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile içişleri, adalet ve aile bakanlıklarının yanıtlaması istemiyle soru önergesi verildi.
- 07.12.2022 07 Ara 16:52 AK Parti İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran Açıklaması
AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Altıeylül ve Karesi İlçe Teşkilatlarını ziyaret ederek teşekkür etti.
- 07.12.2022 07 Ara 16:00 Davut Gürkan: "Türkiye'nin güçlü geleceğini ilmek ilmek işliyoruz"
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Nilüfer ilçe teşkilatı ile toplantıda bir araya geldi.
- 07.12.2022 07 Ara 15:53 Denizli'de her gün 17 bin öğrenciye ücretsiz yemek
Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Denizli'de 17 bin 165 öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.
- 07.12.2022 07 Ara 13:47 AK Parti belde kadın kolları başkanları istişare toplantısı yapıldı
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, belde kadın kolları başkanları istişare toplantısı yapıldı.
- 07.12.2022 07 Ara 12:21 Yenilikçi askeri teknolojiler geleceğin komutanlarıyla buluştu
Türk savunma sanayisi bünyesinde geliştirilen yenilikçi teknolojiler ve bu alanlarda yürütülen çalışmalar, geleceğin komutanları olacak Kara Harp Okulu öğrencileriyle buluşturuldu.
- 07.12.2022 07 Ara 09:16 Batı Balkan ülkelerinin AB'ye üyelik süreci hızlanıyor
Batı Balkanlar zirvesinde AB'ye üyelik başvurusunda bulunan 5 Batı Balkan ülkesi için süreci hızlandırma kararı çıktı.
- 07.12.2022 07 Ara 09:16 CHP'den istifa edip sırra kadem basan Aykut Erdoğdu, uzun süre sonra paylaşımda bulundu
Eski eşinin ses kayıtlarını ortaya çıkarmasının ardından CHP'den istifa eden ve uzun süredir ortalıkta görünmeyen Aykut Erdoğdu, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğdu, deniz kıyısından yaptığı paylaşıma "Dünya'nın en güzel ülkesi" notunu düştü.
- 06.12.2022 06 Ara 21:15 Bakan Akar, Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
- Bakan Akar, Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile birlikte iki ordu komuta kademesinin takip ettiği "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik...
- 06.12.2022 06 Ara 16:10 Davut Gürkan: "Türkiye yüzyılı vizyonumuzla adımlarımızı sıklaştıracağız"
AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, önceki dönemlerde hizmet vermiş belde ve belde belediye başkanları ile toplantıda biraraya geldi.
- 06.12.2022 06 Ara 15:58 İnönülü sporcular madalya ile döndü
Eskişehir İnönü Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Oryantiring takımı, yeni sezona 4 madalya ile başladı.
- 06.12.2022 06 Ara 15:42 Denizli MHP'de bayrak değişimi
MHP Denizli İl Teşkilatında bayrak değişimi yaşandı.
- 06.12.2022 06 Ara 15:21 Kırıkkale'de her gün 3 bin öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor
Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Kırıkkale'de 3 bin öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.
- 06.12.2022 06 Ara 13:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz, kimse bizi birbirimizden ayıramaz"
- Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz birbirimizle et ve kemik gibiyiz, kimse bizi birbirimizden ayıramaz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın başarıyla tamamlanmasının ardından telefondan hitap ettiği iki ülke ordusu personelini...
- 06.12.2022 06 Ara 12:39 Sporcular dereceye girebilmek için ter döktü
Kocaeli'de düzenlenen 2022-2023 sezonun ilk Türkiye Oryantiring Şampiyonasında sporcular dereceye girmek için mücadele etti.
- 06.12.2022 06 Ara 12:21 Bakan Akar, Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın Seçkin Gözlemci Günü'ne katıldı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile birlikte iki ordu komuta kademesinin takip ettiği "Kardeş Yumruğu" Azerbaycan-Türkiye Birleşik Müşterek Tatbikatı'nın "Seçkin Gözlemci Günü"e katıldı.
- 06.12.2022 06 Ara 12:03 Burdur'da 7 bin 585 öğrenciye ücretsiz yemek hizmeti sunuluyor
Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Burdur'da farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde, 7 bin 585 öğrenci ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.
- 06.12.2022 06 Ara 11:18 Bakan Akar beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'da
MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Azerbaycan'a gitti.
- 06.12.2022 06 Ara 10:29 Eğitime ayrılan ödeneğin artması kaliteyi de getirdi
Eğitime ayrılan ödeneğin artması kaliteyi de getirdi Tufanbeyli Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, eğitime ayrılan bütçenin artmasıyla fiziki şartlar iyileşerek öğretmen başına düşen öğrenci sayısı düştüğünü söyledi Adana Tufanbeyli İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Yaşar Kalkan, eğitime...
- 06.12.2022 06 Ara 09:29 KIRKLARELİ - 4 bin 204 öğrenciye ücretsiz yemek veriliyor
Milli Eğitim Bakanlığının sağladığı imkanlarla Kırklareli'nde farklı eğitim kademeleri ve okul türlerinde, yaklaşık 4 bin öğrenci, ücretsiz yemek hizmetinden yararlanıyor.
- 06.12.2022 06 Ara 01:37 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2023 yılı bütçe görüşmelerinde soru ve eleştirileri yanıtladı (2)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Uyuşturucuyla mücadele ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunda Gazi Meclisimizce çıkartılan kanuna Cumhuriyet Halk Partisi 78 milletvekiliyle neden ret oyu verdiğini açıklamalıdır.
- 06.12.2022 06 Ara 00:05 Fuat Oktay: Enflasyon oranı tek hanelere düşürülecek (6)
GENEL KURUL'DA BÜTÇE MESAİSİ DEVAM EDİYORCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulu'nda, 2023 Bütçesi'nin tümü üzerine yapılan konuşmalarda muhalefetin eleştirileri ve sorularına Hükümet adına yanıt verdi.
- 05.12.2022 05 Ara 23:46 İngiltere'de demiryolu işçileri Noel arifesinde greve gitmeyi planlıyor
İngiltere'de Ulusal Demiryolu, Denizcilik ve Taşımacılık İşçileri Sendikası (RMT) tarafından yapılan açıklamada, demiryolu işçilerinin Network Rail ile yapılan görüşmelerin bir karara varmadan sona ermesinin ardından 24-27 Aralık'ta greve gitmeyi planladığı aktarıldı.
- 05.12.2022 05 Ara 23:40 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu meclise gazi meclis demelerini beklemek hayaldir"
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "FETÖ'nün sözcülüğüne soyunanların bu meclise gazi meclis demelerini beklemek hayaldir" "Milletimiz için hayata geçirdiğimiz sayısız mega projenin, yurt içinde ve yurt dışında verdiğimiz çetin mücadelenin üzerini kimin sahte gündemleriyle örtmeye çalışıyorsunuz?
- 05.12.2022 05 Ara 22:56 Merkez Bankası ile Cumhurbaşkanlığı çelişti! Enflasyon ne zaman tek haneye inecek?
Bütçe görüşmelerinde 2023-2025 yıllarını kapsayan 'Orta Vadeli Program'a ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 2025'i işaret ederek, "Dönem sonunda enflasyon oranı tek hanelere düşürülecektir" ifadesini kullandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada enflasyonun 2024 yılında tek haneye ineceğini söylemişti.
- 05.12.2022 05 Ara 19:13 Milli Savunma Bakanı Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Hasanov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.
- 05.12.2022 05 Ara 18:30 Tunç Soyer: Toplumdaki Kadın İzini Büyütmek Zorundayız
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Türkiye’de kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmasının 88. yıl dönümünde, “Daha adil bir yaşam sürmek için toplumdaki kadın izini büyütmek zorundayız. Kadınların iz bırakamadığı bir toplumda daima yarımız. Hayallerimiz yarım. Adaletimiz yarım. Üretimimiz ve geleceğimiz yarım. İşte bu yüzden kadınlara gölge etmekten vazgeçmek ve önlerine çıkardığımız tüm engelleri derhal kaldırmak zorundayız” dedi.