Kadına Yönelik Şiddette Türkiye OECD Birincisi

Kadın

TÜRK Kadınlar Konseyi Derneği (TKKD) Adana Şube ve Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin, 2024'ün ilk 10 ayında 357 kadın cinayeti işlendiğini belirterek, "OECD ülkeleri içerisinde kadına yönelik şiddette birinci sıradayız. Kadına değer vermeyi öğrenmeden ekonomik olarak kalkınamayız" dedi.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) Akif Kansu Toplantı Salonu'nda Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü Çalıştayı düzenlendi. ÇÜ İletişim Fakültesi İletişim Bilimleri Bölümü'nden 'Kadın ve Çocuk Çalışmaları Atölye Ekibi' tarafından organize edilen ve moderatörlüğünü Doç. Dr. Özlem Aydoğmuş Ördem'in yürüttüğü çalıştayda konuşan TKKD Adana Şube ve Akdeniz Bölge Başkanı Avukat Meryem Türktekin, dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddetin geldiği boyutu anlattı. Yaşanmış hayat hikayeleri ve medyaya konu olan somut örnekleri paylaşan Meryem Türktekin, çalışmalardan veriler de sundu.

10 AYDA 357 KADIN CİNAYETİ; 61'İ ŞÜPHELİ ÖLÜM

Türktekin, kadınların yüzde 41'inin eşi tarafından öldürüldüğünü, yüzde 65'inin kendi yaşadığı evde öldürüldüğünün anlaşıldığını belirtti. Dünyada her gün 133 kadın ya da kız çocuğunun kendi ailesinden biri tarafından öldürüldüğüne dikkati çeken Türktekin, "Türkiye'deki verilere de bakacak olursak; 2024'ün ilk 10 ayında 357 kadın cinayeti işlendi. Bunun 61'i şüpheli ölüm. OECD ülkeleri içerisinde kadına yönelik şiddette birinci sıradayız. Kadına değer vermeyi öğrenmeden ekonomik olarak kalkınamayız. Bu veri en başta bize bunu gösterir" diye konuştu.

'ŞÜPHELİ ÖLÜMLER 7 YILDA YÜZDE 82 ARTTI'

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu verilerine göre son 7 yılda şüpheli kadın ölümünde yüzde 82 artış yaşandığını kaydeden Türktekin, "2010'dan 2024 Kasım ayına kadar 1441'i şüpheli olmak üzere 5 bin 768 kadın hayatını kaybetti. Daha vahim bir sonuç ise 28 Şubat 2024'te tam 24 saatte 8 kadın katledildi. 14 Haziran'da da aynı korkunç tabloyla karşılaştık, yine 24 saatte 8 kadın daha katledildi. 22 Ekim tarihinde ise hem de Adana'da 12 saatte tam 5 kadın katledildi" dedi.

'HER KADIN KADES UYGULAMASINI İNDİRMELİ'

Yaklaşık her 10 kadından 4'ünün yaşamının bir döneminde fiziksel ve cinsel şiddete maruz kaldığını vurgulayan Türktekin, "Her 3 kadından 1'i de ekonomik şiddet görüyor. Çalışması engelleniyor, para verilmiyor, geliri elinden alınıyor. Her 2 kadından 1'i de psikolojik şiddet görüyor. Profesör, doktor, avukat olmanız kurtarmıyor sizi ve şiddet görebiliyorsunuz. Bu anlamda KADES uygulaması çok önemli. Her kadının bu uygulamayı indirmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ayrıca evrensel yardım işaretinin öğrenilmesi ve çevremizde bu işarete karşı duyarlılığımız da artmalıdır" diye konuştu.

'KADININ EKONOMİK ÖZGÜRLÜĞÜ ÖNEMLİ'

Çalıştaya katılan Girişimcilik Ekosistem Derneği Başkanı Esra Özden ise girişimcilik ekosisteminde kadının yerini anlatan bir sunum gerçekleştirdi. Özden, şiddetin önüne geçebilmekte kadının ekonomik özgürlüğünün önemine değindi. Çalıştay, Meryem Türktekin'in kadınlar için yazdığı ve kadın dernekleri tarafından bu tür etkinliklerde sık sık çalınan 'Eşitlik Marşı'nın dinlenmesiyle sona erdi.