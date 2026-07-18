Görgel'den Ankara'da deprem imar teması - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Görgel'den Ankara'da deprem imar teması

Görgel\'den Ankara\'da deprem imar teması
18.07.2026 16:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Kahramanmaraş heyeti, Ankara’da İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret etti. Başkan Görgel, “Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şehir haline getirmekte kararlıyız” dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, bir dizi ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere gittiği Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Görgel, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel’i ziyaret ederek, Kahramanmaraş’ın yeniden imar ve inşa sürecine ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Gerçekleştirilen görüşmelerde; 66. Hükümet Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Ömer Oruç Bilal Debgici, Tuba Köksal, Mevlüt Kurt, Mehmet Şahin ve İrfan Karatutlu ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammed Burak Gül de yer aldı.

Deprem Sonrası Yeniden Yapılanma Süreci Masaya Yatırıldı

Görüşmelerde, 6 Şubat depremlerinin ardından Kahramanmaraş’ta sürdürülen yeniden yapılanma çalışmaları tüm boyutlarıyla ele alındı. Şehir genelinde devam eden kalıcı konut projeleri, altyapı yatırımları, sosyal donatı alanları ve kamu hizmet binalarına ilişkin son durum değerlendirilirken, vatandaşların yaşam kalitesini artırmaya yönelik yeni projeler de gündeme geldi. Başta ulaşım, içmesuyu ve kanalizasyon altyapısı olmak üzere şehrin ihtiyaç duyduğu yatırımların hızlandırılması noktasında yapılabilecek çalışmalar istişare edildi.

“Kahramanmaraş’ımızı Türkiye Yüzyılı’na Yakışır Şekilde İnşa Ediyoruz”

Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, “Şehrimizin yeniden inşası ve geleceğe daha güçlü hazırlanması adına Ankara’da verimli temaslarda bulunduk. İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanımız Sayın İbrahim Şenel ile gerçekleştirdiğimiz görüşmelerde, Kahramanmaraş’ımızda devam eden çalışmaların son durumunu ve önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığımız projeleri değerlendirme fırsatı bulduk. 6 Şubat depremlerinin ardından devletimizin güçlü desteğiyle şehrimizde çok önemli yatırımlar hayata geçiriliyor. Kahramanmaraş’ımızı sadece yeniden inşa etmekle kalmayacak, aynı zamanda daha dirençli, daha yaşanabilir ve daha güçlü bir şehir olarak geleceğe hazırlayacağız. Bu süreçte bizlere desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bakanlarımıza, milletvekillerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle Kahramanmaraş’ımızı Türkiye Yüzyılı vizyonuna yakışır bir şehir haline getirmekte kararlıyız” ifadelerini kullandı.

HABER: Mehmet Güngördü

Kaynak: Haber Platformu

İçişleri Bakanlığı, Türkiye Yüzyılı, İçişleri Bakanı, 6 Şubat Depremi, Mustafa Çiftçi, Yerel Haberler, İbrahim Şenel, Kahramanmaraş, AK Parti, Belediye, Deprem, Ankara, Son Dakika

Son Dakika Kahramanmaraş Görgel'den Ankara'da deprem imar teması - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünya bu olayı konuşuyor: Beyaz Saray’da Trump’ı utandıran ’bahis’ skandalı Dünya bu olayı konuşuyor: Beyaz Saray'da Trump'ı utandıran 'bahis' skandalı
Oğuzhan Uğur’un gözaltına alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı Oğuzhan Uğur'un gözaltına alındığı operasyonda mali müşavirlere de gözaltı
11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı Yazdığı not bomba 11 yıllık evliliği sona eren gurbetçi lokma dağıttı! Yazdığı not bomba
Greenwood’dan Cristiano Ronaldo itirafı Greenwood'dan Cristiano Ronaldo itirafı
Galatasaray’dan Greenwood ve Trossard’ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro’luk transfer Galatasaray'dan Greenwood ve Trossard'ı gölgede bırakacak 100 milyon Euro'luk transfer
Bakanlık ifşa etti Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı Bakanlık ifşa etti! Bu markaların ürünlerinden at ve eşek eti çıktı
Yolcu otobüsü nehre düştü Kameralara yansıyan dehşet Yolcu otobüsü nehre düştü! Kameralara yansıyan dehşet

16:07
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor İstirahat raporlarında yeni dönem
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! İstirahat raporlarında yeni dönem
15:37
Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor Vatandaşa yedireceklerdi
Turizm cenneti ilçe bu olayla çalkalanıyor! Vatandaşa yedireceklerdi
15:10
Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu
Dehşete düşüren anlar: Sokak köpekleri 10 yaşındaki çocuğu parçalıyordu
14:35
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
Görevden alınan Ardahan Valisi Çiçekli sessizliğini bozdu
14:29
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı Bir milletvekili daha AK Parti’ye geçebilir
Biyografiyi sildi, telefonları kapattı! Bir milletvekili daha AK Parti'ye geçebilir
13:38
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent’i bombaladı
Avukat Ece Güner cezaevinden Haluk Levent'i bombaladı
13:02
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Dev bankadan ezberleri bozan altın tahmini
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2026 16:27:22. #7.13#
SON DAKİKA: Görgel'den Ankara'da deprem imar teması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.