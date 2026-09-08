Silahlı kavgada 2 kadın yaralandı; polis şüpheli M.Ç.\'yi arıyor.

Olay, Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen nedenle bir iş yerinin önünde silahlı kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, silahlı kavgada H.P. ve D.Ç. isimli iki kadının yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerini güvenlik çemberine alarak inceleme başlattı.

Emniyet ekiplerinin olayla ilgili yaptığı ilk incelemelerde, silahlı saldırının şüphelisinin M.Ç. olduğu tespit edildi. Olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Muhammet Özer