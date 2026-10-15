ABD raporu bankaların kripto kısıtlamalarını ortaya koydu - Son Dakika
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ABD raporu bankaların kripto kısıtlamalarını ortaya koydu

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ABD raporu bankaların kripto kısıtlamalarını ortaya koydu
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ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), büyük bankaların kripto şirketlerine hizmet verilmesini sınırlayan politikalar uyguladığını bildirdi. Dokuz bankayı kapsayan incelemede kısıtlamalar tespit edildi ancak bankacılıktan dışlamanın toplam boyutu belirlenemedi.

OCC'nin raporunda, dijital varlık ihraççıları, borsalar ve bu varlıkları yöneten işletmelerin bankaların kısıtlayıcı politikalarıyla karşılaştığı belirtildi. Kuruma göre birçok banka, bu alanlara ilişkin sınırlamaları finansal suç riskleriyle gerekçelendirdi.

DOKUZ BÜYÜK BANKA İNCELENDİ

İnceleme JPMorgan Chase, Bank of America, Citibank, Wells Fargo, U.S. Bank, Capital One, PNC Bank, TD Bank ve BMO Bank'ı kapsadı. OCC, 2020 ile Eylül 2025 arasındaki dönemde bu dokuz bankanın tamamında, belirli müşteri veya sektörlerin finansal hizmetlere erişimini sınırlayabilecek politikalar bulunduğunu açıkladı.

Tespitler yalnızca kripto şirketleriyle sınırlı kalmadı. Petrol ve doğal gaz, kömür, silah ve tütün gibi sektörler de raporda yer aldı. Dokuz bankanın tamamına ilişkin genel bulgu, her birinin aynı kripto kısıtlamasını uyguladığı anlamına gelmiyor.

Kurum, çalışma kapsamında yaklaşık 100 bin şikâyeti inceledi. Bankalardan gelen yaklaşık 50 bin belge ise toplamda 420 bin sayfalık politika, prosedür ve müşteri kararını içerdi.

KRİPTOYA İLİŞKİN SOMUT VAKA PAYLAŞILMADI

47 sayfalık rapor, dijital varlık faaliyetleri nedeniyle bankacılık hizmetlerinden çıkarılan şirketlere ilişkin somut örnekler sunmadı. OCC de incelemeyle bankacılıktan dışlama veya bu yöndeki iddiaların bütün boyutunu sayısal olarak ortaya koyamadığını belirtti.

Bu nedenle bulgular, kripto şirketlerine yönelik kısıtlayıcı politikaların varlığını gösterse de kaç hesabın kapatıldığını veya kaç işletmenin etkilendiğini açıklamıyor. Bankaların finansal suç riskini gerekçe göstermesi de her bir kararın hukuka uygunluğu hakkında tek başına sonuç vermiyor.

Çalışma, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ağustos 2025'te bankacılık hizmetlerine adil erişim için verdiği talimatın ardından yürütüldü. OCC, geniş ve açık ölçütlere dayanmayan itibar riski politikalarının bazı müşterileri dezavantajlı duruma düşürdüğünü savundu.

OCC Başkanı Jonathan Gould, bankaların uygulamalarını sınırlandırmak için attığı adımların yeterli olacağından emin olmadığını belirtti. Kurum, benzer sorunların tekrarlanmasını önlemek amacıyla büyük bankalara yönelik düzenleme ve denetim çerçevesinde ilave değişiklikleri değerlendirecek.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaSon Dakika

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