ABD seçimleri yaklaşırken Bitcoin için kritik uyarı - Son Dakika
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ABD seçimleri yaklaşırken Bitcoin için kritik uyarı

ABD seçimleri yaklaşırken Bitcoin için kritik uyarı
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Bitcoin'in piyasa döngüleri, birçok yatırımcının düşündüğünden daha yakından ABD siyasi takvimine bağlı olabilir. Analiz platformu Alphractal'ın kurucusu Joao Wedson, lider kripto paranın ABD ara seçimlerinden önce defalarca ayı piyasasına girdiğini, seçmen sandığa gittikten sonra ise toparlandığını öne sürdü.

Alphractal'ın kurucusu Joao Wedson sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, Bitcoin'in fiyat geçmişini ABD seçim döngüleriyle karşılaştırdı ve tekrar eden bir örüntü saptadığını söyledi. Analistin grafiğine göre Bitcoin her ABD ara seçiminden yaklaşık bir yıl önce ayı piyasasına giriyor, oylamanın hemen ardından ise daha uzun bir boğa piyasası başlatıyor. Bazı döngülerde piyasa dibi seçimden yalnızca birkaç gün önce, bazılarında ise seçimin hemen ardından oluştu.

Wedson, başkanlık seçimlerinin farklı bir etki yarattığını da belirtti. Analiste göre bir başkan seçimi kazandığında Bitcoin her seferinde güçlü bir yükseliş yaşadı, ardından başkanın göreve başlamasının kısa süre sonrasında önemli bir döngü zirvesine yaklaştı. Wedson şöyle yazdı: "Veri, anlatıların çoğu zaman kaçırdığı örüntüleri ortaya koyuyor." Analiste göre XRP daha da çarpıcı bir örnek sunuyor. Bu kripto para, Donald Trump'ın 2024 seçimini kazandığı gün sert bir ralliye başladı ve Trump'ın göreve başladığı 20 Ocak 2025'te yerel bir zirveye ulaştı.

BENZER BİR BULGU YIL BAŞINDA DA RAPORLANMIŞTI

Wedson'ın gözlemleri, yıl başında yayımlanan bir Binance Research raporundaki bulgularla büyük ölçüde örtüşüyor. Rapora göre Bitcoin, ABD ara seçim yıllarında tarihsel olarak zorlanıyor, siyasi belirsizlik dağıldıktan sonra ise kazanç sağlıyor. Rapordaki verilere göre Bitcoin, 2014'ten bu yana tamamlanan ara seçim döngülerinde ortalama yaklaşık yüzde 56 değer kaybetti. Kripto para seçimlerin ardından gelen bir yılda ise ortalama yaklaşık yüzde 54 getiri sağladı.

Wedson daha önce, birçok piyasa katılımcısının Bitcoin'in çoktan dip yaptığına inandığını ancak fiyattaki bir toparlanmanın tek başına yapısal bir değişimi doğrulamadığını savunmuştu. Analiste göre böyle bir sonuca varılabilmesi için net bir teslimiyet ve kaldıraç azaltma işaretlerinin yanı sıra kısa vadeli yatırımcıların piyasaya yeni sermaye getirmesi de gerekiyor.

SEÇİME ÜÇ AY KALA GÖZLER MAKRO KOŞULLARDA

Amerikalıların sandık başına gitmesine yaklaşık üç ay kaldı. Bitcoin şu anda 64 bin dolar dolayında seyrediyor. Bu seviye, kripto paranın Ekim 2025'te gördüğü 126 bin doların üzerindeki tüm zamanların rekorunun yaklaşık yüzde 50 altında bulunuyor. Sektör verilerine göre Bitcoin son yedi günde yaklaşık yüzde 2,5 geriledi. Buna karşın kripto para son bir ayda yaklaşık yüzde 8 değer kazandı. Bu yükseliş, Fed'in faizi yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit tutma kararının ardından geldi. Geçmiş örüntülerin yinelenip yinelenmeyeceğini ise büyük ölçüde önümüzdeki dönemdeki makroekonomik koşullar belirleyecek.

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