ABD Senatosunda kripto için karar günü

Senato, CLARITY Yasası'nın görüşülmesine geçilip geçilmeyeceğini 15 Eylül Salı günü Türkiye saati ile 21.15'te oylayacak. Önergenin kabul edilmesi için 60 oy gerekiyor. Cumhuriyetçilerin 53 sandalyeye sahip olması nedeniyle bütün Cumhuriyetçiler destek verse bile en az yedi Demokrat ya da bağımsız senatörün oyu gerekecek.

Oylama tasarının nihai kabulü anlamına gelmiyor. Gerekli çoğunluk sağlanırsa Senato metni Genel Kurulda tartışabilecek ve değişiklik önergelerini ele alabilecek. Senatodan çıkacak metin Temsilciler Meclisinin daha önce kabul ettiği sürümden farklı olursa iki kanadın yeniden ortak metinde buluşması gerekecek.

Demokratların karşı teklifi Cumhuriyetçi müzakerecilere pazartesi gecesi iletildi. Teklifin tam metni salı sabahı itibarıyla kamuoyuna açıklanmadı. Bu nedenle hangi maddelerde yeni değişiklik istendiği kesinleşmedi. Demokrat Senatör Mark Warner, teklif iletilmeden önce müzakerelere katılan Demokratların yeni bir öneri hazırladığını söylemişti.

635 SAYFALIK METİNDE İKİ ANLAŞMAZLIK SÜRÜYOR

Cumhuriyetçiler oylama öncesinde yayımladıkları 635 sayfalık son taslağa Demokratların talep ettiği 126 esaslı değişikliği eklediklerini açıkladı. Düzenlemeler kamu görevlilerinin kripto varlıklarla bağlantılı çıkarları, stablecoin ödülleri ve Blockchain yazılımı geliştiren kişilerin hukuki konumu gibi başlıkları kapsıyor.

Son taslakta başkan, başkan yardımcısı, Kongre üyeleri, federal yargıçlar ve bazı aile üyeleri için kripto varlıklara ilişkin yeni etik sınırlamaları yer alıyor. Belirli çıkarların elden çıkarılması ya da nitelikli kör fona devredilmesi seçenekler arasında bulunuyor. Eyalet başsavcılarına da bazı etik hükümlerini uygulamak için hukuk davası açma yetkisi tanınıyor.

Bazı Demokratlar bu değişikliklerin kamu görevlilerinin kripto şirketlerindeki çıkarlarını sınırlamak için yeterli olmadığını düşünüyor. Tam içeriği açıklanmayan karşı teklifin etik yaptırımlarını güçlendirmeyi hedefleyip hedeflemediği ise henüz doğrulanmadı.

Stablecoin ödülleri de anlaşmazlık konusu olmayı sürdürüyor. Cumhuriyetçilerin metni, ödeme amaçlı stablecoinlerin küçük bankalarda ciddi mevduat çıkışına yol açması hâlinde Hazine Bakanına geçici sınırlama getirme yetkisi veriyor. Bankacılık kuruluşları bu mekanizmanın zarar ortaya çıktıktan sonra devreye gireceğini savunurken kripto şirketleri doğrudan yasakların yeniliği sınırlayabileceğini belirtiyor.

BİTCOİN 80 BİN DOLARDAN YENİDEN UZAKLAŞTI

Siyasi belirsizliğe ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından çarşamba günü açıklanacak faiz kararı da eklendi. Bitcoin gece saatlerinde 79 bin 530 dolara kadar yükseldikten sonra kazancını geri verdi. Fiyat Avrupa işlemlerinde yaklaşık yüzde 3 geriledi ve yeniden 77 bin dolar çevresine indi.

Vadeli piyasalardaki konumlanma da yatırımcıların kısa vadeli riske karşı temkinli kaldığını gösteriyor. Yedi günlük Bitcoin satım opsiyonları, CLARITY oylaması ile Fed ve Japonya Merkez Bankasının faiz kararlarını kapsayan dönemde alım opsiyonlarından biraz daha pahalı hâle geldi. Bu görünüm, düşüşe karşı korunma talebinin arttığına işaret ediyor.

Oylamanın reddedilmesi CLARITY'nin yasama sürecini yavaşlatabilir. Kabul edilmesi ise yalnızca tartışma aşamasını başlatacak. Bu nedenle sonuç, ABD'de kripto piyasasının kurallarını hemen değiştirmeyecek ancak tasarının Senatodaki gerçek desteğini ilk kez sayısal olarak gösterecek. Yayım sırasında Bitcoin 76 bin 855 dolardan işlem görüyor.