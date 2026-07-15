ABD ve Birleşik Krallık tokenizasyon ve stablecoinde uyum arıyor - Son Dakika
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ABD ve Birleşik Krallık tokenizasyon ve stablecoinde uyum arıyor

ABD ve Birleşik Krallık tokenizasyon ve stablecoinde uyum arıyor
15.07.2026 13:00
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Birleşik Krallık ile ABD hazineleri, tokenize varlıklar ve stablecoinlere ilişkin kuralları Atlantik'in iki yakasında uyumlaştırmak için ortak bir öneri seti yayımladı. Adım, iki ülke arasında dijital varlık piyasalarında iş birliğini derinleştirmeyi ve piyasa parçalanmasını azaltmayı amaçlıyor.

ABD Hazine Bakanlığı ile Birleşik Krallık Hazinesi, salı günü Geleceğin Piyasaları için Transatlantik Görev Gücü kapsamında ortak bir açıklama ve dört öneri yayımladı. Geçen yıl kurulan görev gücü, iki hükümetin küresel finans merkezleri olarak dijital varlık piyasalarının ve yeni nesil finansal altyapının gelişimini etkin biçimde şekillendirmesi gerektiğini vurguladı.

Öneriler, tokenize varlıkların sınır ötesi kullanım senaryolarını test etmeye odaklanan özel sektör öncülüğünde bir grup kurulmasını içeriyor. Görev gücü ayrıca İngiltere Merkez Bankası ile Birleşik Krallık Mali Davranış Kurumu'nu (FCA) ve ABD'de Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) ile Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nu (SEC), tokenize varlıkların ele alınmasına ilişkin ortak yaklaşımlar geliştirmeye çağırdı. FCA ile SEC'e ise sınır ötesi sermaye toplamayı kolaylaştıracak seçenekleri araştırma görevi verildi.

İKİ HAZİNE STABLECOİNLERDE ORTAK STANDART İSTİYOR

Stablecoin cephesinde iki ülke, düzenleyici uyumu ve sınır ötesi dinamik bir stablecoin piyasası kurmayı hedefleyen ortak bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre her hükümet, benzer risk ve faaliyetler için benzer sonuçlar elde etmek üzere kendi gereksinimlerini uyarlamayı, finansal istikrarı ilerletirken piyasa bozulmalarından ve sınır ötesi rekabeti caydırmaktan kaçınmayı amaçlıyor.

Öneriler, stablecoinlerin en az birebir esasla ve yüksek kaliteli, likit varlıklarla tam teminatlandırılması gerektiğini belirtti. İki hükümet ayrıca saklama, rezerv ayrıştırması ve tüketici korumasına dair güçlü standartlara vurgu yaptı. Açıklamada, bir iflas, yeniden yapılandırma ya da tasfiye sürecinde stablecoin sahiplerine rezervler üzerinde net ve korunaklı bir yasal hak tanıyan, bunu diğer alacaklıların önüne koyan bir çerçeve oluşturulmasının hedeflendiği kaydedildi.

GENIUS YASASININ KURALLARI HÂLÂ HAZIRLANIYOR

Açıklama, ABD'de geçen yıl yasalaşan stablecoin düzenlemesinin bu hafta bir yılını doldurmasıyla aynı döneme denk geldi. GENIUS Yasası, stablecoinlerin ABD doları ya da benzer likit varlıklarla tam teminatlandırılmasını zorunlu kılıyor, piyasa değeri 50 milyar doları aşan ihraççılara yıllık denetim şartı getiriyor ve yabancı ihraç için kurallar belirliyor. Transatlantik öneriler yasanın adını açıkça anmasa da birebir teminat ilkesiyle bu yasayla örtüşüyor.

Federal kurumlar hâlâ yasanın hükümlerini uygulayacak kural taslakları üzerinde çalışıyor. Fed Başkanı Kevin Warsh, salı günü Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'ndeki oturumda, merkez bankasının kural çalışmalarında ne aşamada olduğu ve 18 Temmuz'daki son tarihi karşılayıp karşılamayacağı sorusuna, bu tarihe yetiştirmek için yarıştıklarını söyledi. Yasanın yürürlük tarihi ise Ocak 2027 olarak öngörülüyor.

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