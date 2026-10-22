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ABD'nin stablecoin kuralları tartışma yarattı

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ABD\'nin stablecoin kuralları tartışma yarattı
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ABD'de stablecoinler için nihai kurallar açıklandı. İhraççıların doğrudan faiz ödemesine yönelik yasak korunurken, başka platformların sunduğu ödüllere yaklaşım bankalarla kripto sektörünü karşı karşıya getirdi. Düzenleme ocakta yürürlüğe girecek.

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), GENIUS Yasası kapsamındaki düzenlemesini tamamladı. Kurumun denetimindeki stablecoin ihraççıları için rezerv varlıklar, geri ödeme, sermaye, risk yönetimi ve saklama şartları belirlendi. Yeni kuralların yürürlük tarihi 18 Ocak 2027 olarak açıklandı.

Düzenleme, OCC'nin yetki alanındaki banka iştiraklerinin yanı sıra federal onay almak isteyen banka dışı ihraççıları da kapsıyor. Yabancı stablecoin ihraççılarının denetimi ve belirli eyalet lisanslı şirketlerin federal sisteme geçişi için de hükümler bulunuyor.

FAİZ YASAĞI İLE PLATFORM ÖDÜLLERİ AYRILIYOR

GENIUS Yasası, stablecoin çıkaran şirketlerin kullanıcılara doğrudan faiz ödemesini yasaklıyor. Tartışmanın odağında ise bu şirketlerin dışında kalan kripto platformlarının sunduğu ödüller yer alıyor.

OCC'nin ilk taslağı, ihraççılarla üçüncü taraflar arasındaki bazı ticari ilişkilerin yasağa aykırı olabileceği yönünde bir varsayım içeriyordu. Nihai metinde bu varsayım kaldırıldı. Değişiklik, ihraççıların doğrudan faiz ödemesine yönelik yasağı ortadan kaldırmıyor.

Amerikan Bankacılar Birliği Başkanı Rob Nichols, kararın kripto platformlarının getiri sunma imkânını koruduğunu belirterek düzenlemeye itiraz etti. Nichols'a göre bu yaklaşım, ödeme amaçlı stablecoinlerle geleneksel banka mevduatları arasındaki ayrımı zayıflatabilir ve bankaların kredi vermek için kullandığı kaynakları tehdit edebilir.

Kripto sektörünü temsil eden Blockchain Association ise değişikliği destekledi. Kuruluşun politika sorumlusu Lindsay Fraser, tartışmalı varsayımın çıkarılmasının düzenlemeyi yasa metnine yaklaştırdığını belirtti. Fraser, rezerv, geri ödeme ve risk yönetimi için getirilen standartların şirketlere daha açık bir faaliyet çerçevesi sunduğunu ifade etti.

LİSANS VE DENETİM ŞARTLARI BELİRLENDİ

Nihai kurallar, şirketlerin başvuru ve kayıt süreçlerinin yanı sıra denetim, raporlama ve belirli durumlarda faaliyet onayının geri alınmasını da düzenliyor. Stablecoin rezervleriyle kullanıcıların paralarını geri alma süreçleri, kurumun belirlediği temel yükümlülükler arasında yer alıyor.

Temmuz 2025'te yasalaşan GENIUS, ABD'de ödeme amaçlı stablecoin ihracını izinli kuruluşlarla sınırlandıran bir sistem kurdu. OCC'nin yayımladığı metin, bu sistemin kendi yetki alanındaki şirketlere nasıl uygulanacağını belirliyor.

Kara para aklamayla mücadele, Banka Gizliliği Yasası ve yaptırım yükümlülükleri ise bu nihai düzenlemenin dışında bırakıldı. OCC, ilgili kuralların ABD Hazine Bakanlığı ile koordinasyon içinde ayrı bir düzenlemeyle ele alınacağını bildirdi.

Amerika Birleşik DevletleriKripto ParaSon Dakika

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