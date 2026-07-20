ABD\'nin stablecoin yasası bir yıldır tamamlanamıyor

Geçen yıl boyunca çeşitli düzenleyici kurumlar kural önerileri yayımlayıp kamuoyu görüşü toplasa da süre dolmadan hiçbir nihai düzenleme çıkarılmadı. Sektör takip verilerine göre bu kurumların arasında Hazine Bakanlığı, Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), Federal Rezerv ve Ulusal Kredi Birliği İdaresi (NCUA) yer alıyor. Yasal süreyi kaçırmak GENIUS Yasası'nı geçersiz kılmıyor, ancak tamamlanmayan kurallar stablecoin ihraççıları için düzenleyici belirsizlik yaratabilir.

GENIUS Yasası, ABD'de stablecoinler için ilk kapsamlı federal düzenleme çerçevesini kurmuştu. Başkan Donald Trump'ın 18 Temmuz 2025'te imzaladığı yasa, ödeme stablecoini ihraç edenlere rezerv, itfa, açıklama, lisanslama ve denetim yükümlülükleri getirdi. Yasanın 13. bölümü, birincil federal düzenleyiciler OCC, Federal Rezerv, FDIC ve NCUA ile Hazine bakanı ve eyalet düzenleyicilerinin uygulama kurallarını, yürürlüğe girişten en geç bir yıl sonra tamamlamasını öngörüyordu.

HAZİNE EN ÇOK ÖNERİYİ 4 KURALLA YAPTI

Yasanın imzalanmasından bu yana yayımlanan 10 kural önerisinin en fazlasını dört öneriyle Hazine Bakanlığı hazırladı. Bu öneriler, eyalet stablecoin rejimlerinin federal çerçeveye büyük ölçüde benzer olup olmadığını belirleyen standartlar, yabancı ihraççıların kayıt koşulları ve kara para aklamayla mücadele kılavuzlarını kapsıyor. Hazine'nin eyalet düzenlemesine ilişkin önerisine göre, tedavüldeki stablecoin miktarı 10 milyar doları aşmayan ve rejimi federal çerçeveye büyük ölçüde benzer görülen ihraççılar eyalet denetiminde kalabilecek.

OCC, ulusal düzeyde yetkilendirilmiş ödeme stablecoini ihraççılarına yönelik iki öneri yayımladı ve rezerv varlıkları, sermaye, likidite, saklama ile risk yönetimini kapsayan geniş önerisini mart ayında sundu. FDIC, denetimindeki kuruluşların ihraç ettiği stablecoinler için rezerv ve risk yönetimine odaklanan bir öneri getirdi. NCUA, federal sigortalı kredi birliklerinin stablecoin ihracına katılmasına imkân tanıyan kurallar önerdi. Ayrıca Federal Rezerv, FinCEN, OCC, FDIC ve NCUA, ihraççıların birincil piyasa müşterilerini doğrulamasını zorunlu kılan ortak bir müşteri kimlik tespiti önerisini duyurdu. Bu önerinin görüş süresi 21 Ağustos'a, FDIC'nin ayrı bir yaptırım ve gizlilik uyumu önerisinin süresi ise 4 Ağustos'a kadar açık kalıyor. Bu takvim, çerçevenin işlemesi için gereken bazı kuralların bir yıllık sürenin ardından tamamlanacağını kesinleştiriyor.

YÜRÜRLÜK TARİHİ ERTELENMEDİ SÜRE DARALDI

Sürenin kaçırılması, GENIUS Yasası'nın yürürlük tarihini tek başına geriye itmiyor. Yasanın 20. bölümüne göre düzenleme, 18 Ocak 2027 ile birincil düzenleyicilerin nihai kuralları yayımlamasından 120 gün sonrasından hangisi önce gelirse o tarihte yürürlüğe girecek. 20 Eylül'den sonra tamamlanan kurallar ise 120 günlük süreleri 18 Ocak veya sonrasında dolacağı için tarihi öne çekemeyecek. Kongre, kurumların kuralları bir yıl içinde bitirememesi durumunda bir ceza ya da alternatif takvim belirlemedi.

Kurumların, kurallarını tamamlamadan önce kapsamlı sektör görüşlerini de değerlendirmesi gerekiyor. Örneğin BlackRock, OCC'yi tokenlaştırılmış rezerv varlıklarına yönelik olası yüzde 20'lik bir üst sınırdan vazgeçmeye ve uygun varlık listesini genişletmeye çağırdı. Yasa koyucular da düzenleyicileri aylar öncesinden uyarmıştı. Öte yandan çerçevenin büyük bölümü zaten yasada yer alıyor. İhraççıların uygun likit varlıklarda bire bir rezerv tutması, itfa politikalarını ve aylık rezerv açıklamalarını yayımlaması ve sahiplerine doğrudan faiz veya getiri ödememesi gerekiyor. Bekleyen kurallar ise düzenleyicilerin bu yükümlülükleri nasıl uygulayacağını belirleyecek.

ANCHORAGE YASA KOYUCULARI CLARITY İÇİN ÇAĞIRDI

Federal düzeyde yetkilendirilmiş kripto bankası Anchorage Digital, yasanın birinci yıl dönümünü ikinci bir kripto düzenlemesi olan CLARITY Yasası'nın kabulü için çağrı yapmak amacıyla kullandı. Şirket, stablecoinlerde işe yarayan net piyasa yapısı kurallarının daha geniş dijital varlık ekonomisine taşınması için Kongre'ye çağrısını yenilediğini belirtti.

CLARITY Yasası, ABD'de dijital varlıklar için ilk federal düzenleme çerçevesini kurmayı amaçlıyor. Yasa mayısta Senato Bankacılık Komitesi'nden geçti, ancak bankacılık kuruluşları düzenlemenin kripto şirketlerine, geleneksel bankalarla aynı koşullara tabi olmadan stablecoinlerde getiri sunma imkânı tanıyacağını öne sürdü. Amerikan Bankacılar Birliği (ABA) ve Bağımsız Toplum Bankacıları (ICBA) gibi kuruluşlar 13 Temmuz'da gönderdikleri ortak mektupta, ödeme stablecoinlerinin bir mevduat ikamesine dönüşmesini önleyecek düzenlemeler istedi. Galaxy Digital ise 26 Haziran'da, Senato'da birleşik bir metnin bulunmaması ve daralan yasama takvimi nedeniyle CLARITY'nin 2026'da yasalaşma ihtimalini yüzde 50'ye indirmişti.