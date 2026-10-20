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Alman bankaları kripto işlemlerini açtı

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Alman bankaları kripto işlemlerini açtı
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Almanya'daki Sparkassen tasarruf bankaları, müşterilerine bankacılık uygulaması üzerinden kripto alım satımı sunmaya başladı. İlk aşamada beş bankada açılan hizmet, Bitcoin ve Ethereum dahil beş varlığı kapsıyor. Diğer bankaların katılımı kademeli olacak.

DekaBank'ın yürüttüğü hizmet, Frankfurter Sparkasse, Taunus Sparkasse, Sparkasse Karlsruhe, Sparkasse Rottal-Inn ve Niederrheinische Sparkasse RheinLippe müşterilerine açıldı. Kullanıcılar, Sparkasse uygulamasındaki yatırım bölümünden DekaBank nezdinde bir kripto hesabı açarak işlem yapabiliyor. Bunun için ayrıca menkul kıymet hesabı gerekmiyor.

BEŞ KRİPTO PARA İÇİN ALIM SATIM AÇILDI

Hizmette Bitcoin, Ethereum, XRP, Solana ve Polygon'un POL tokeni bulunuyor. Müşteriler bu varlıkları mevcut bankacılık uygulamalarında alıp satabiliyor ve hesaplarının değerini aynı yerden izleyebiliyor.

İşlem başına 0,99 euro ücret alınıyor. Toplam maliyet bu tutarla sınırlı kalmıyor. DekaBank'ın sunduğu alış ve satış fiyatlarına ayrıca fiyat farkı ekleniyor. Müşteriye her işlem öncesinde sınırlı bir süre için geçerli, bağlayıcı fiyat veriliyor.

Kripto varlıkların saklanması da DekaBank tarafından yürütülüyor. Özel anahtarlar müşterilerin elinde tutulmuyor. Varlıklar, banka tarafından müşteriler adına ortak saklama cüzdanında korunuyor. Dışarıya transferler ise onaylı hizmet sağlayıcıların adresleriyle sınırlandırılıyor.

HER AY 30 İLA 40 BANKANIN KATILMASI BEKLENİYOR

Sparkassen ağı içindeki her banka, hizmete katılıp katılmayacağına ve başlangıç zamanına kendisi karar veriyor. Bu nedenle ilk açılış, grubun bütün müşterilerinin kripto işlemlerine aynı anda eriştiği anlamına gelmiyor.

Alman Tasarruf Bankaları Birliği, her ay 30 ila 40 bankanın daha hizmete katılmasını bekliyor. Birliğin Yönetim Kurulu Üyesi Joachim Schmalzl, ilgilenen bankaların önemli bir bölümünü 2027'nin ilk yarısında sisteme bağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Yeni hizmet, müşterilerin kendi kararlarıyla işlem yapmasına dayanıyor. Sparkassen bankaları bu hizmette kripto yatırım danışmanlığı vermeyecek. DekaBank da kripto varlıkların banka mevduatlarından farklı olarak yasal mevduat güvencesi kapsamında bulunmadığını belirtiyor.

Kripto ParaEthereumBitcoinAlmanyaSon Dakika

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