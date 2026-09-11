Almanya kriptoda vergi kuralını değiştiriyor

Almanya'da bir kripto varlığını 12 aydan uzun süre elinde tutan yatırımcı, kazancını bugüne kadar vergi ödemeden realize edebiliyordu. Üst sınırı ve beyan zorunluluğu olmayan bu uygulama, ülkeyi uzun vadeli kripto yatırımları için Avrupa'nın en avantajlı merkezlerinden biri yaptı. Bu hüküm başlangıçta kripto varlıklar için hazırlanmadı. Sanat eserleri ve altın sikkeler için hazırlanan bir hükmü, Alman vergi otoriteleri dijital varlıklara da uyguladı. Maliye Bakanlığı 9 Eylül'de muafiyeti kaldıran bir taslağı hazırladı.

Taslak, kripto kazançlarını hisse ve temettülerde zaten uygulanan sabit stopaj vergisine (Abgeltungsteuer) taşıyor. Bu verginin oranı yüzde 25, üzerine yüzde 5,5'lik dayanışma vergisi eklenince efektif oran yüzde 26,375'e çıkıyor. Bir varlığı bir yıl dolmadan satan yatırımcı bugün yüzde 45'e kadar kişisel gelir vergisi ödüyor. Muafiyeti kaldıran taslak, aktif işlemcilerin en yüksek vergi oranını yaklaşık 19 puan düşürüyor.

İncelenen analize göre taslak, kripto vergisini doğrudan artırmak yerine tutma ile işlem arasındaki ayrımı kaldırıyor. En çok kaybeden, pozisyonunu bu ayrım üzerine kuran uzun vadeli yatırımcılar oluyor. Kesim tarihinden sonra alıp yıllarca tutan bir yatırımcı, eskiden hiç vergi ödemezken taslak kapsamında kazancının tamamı üzerinden yüzde 26,375 ödeyecek. Kısa vadeli işlemciler ise kazanıyor. Taslak ayrıca kripto zararlarının menkul kıymet kazançlarından düşülmesine imkân tanıyor, bu da mevcut sistemde mümkün değildi. Analizin en az dikkat çeken ama en riskli bulduğu madde belgelendirme kuralı oldu. Alım fiyatını ve tarihini belgeleyemeyen yatırımcı, satış tutarının tamamı üzerinden vergilendirilebilecek ve maliyeti düşülemeyecek.

YENİ REJİM 2027'DE BAŞLIYOR

Taslak iki farklı tarih içeriyor. Bu nedenle değişiklik için hem 2027 hem de 2028 tarihi kullanılıyor. 1 Ocak 2027 ve sonrasında alınan varlıkların yeni rejime girmesi planlanıyor. 31 Aralık 2026 ve öncesinde alınan varlıklar mevcut kurallara tabi kalıyor. Ancak taslağın bu geçiş hükmünü tam olarak güvenceye almadığı belirtiliyor. Kripto hizmet sağlayıcılarının vergiyi kaynağında otomatik kesmeye 1 Ocak 2028'de başlaması planlanıyor. Bir yıllık bu boşluk, platformlara gerekli sistemleri kurma süresi tanıyor.

Bakanlık 2028'de 160 milyon euro ek gelir, 2031'e kadar yılda 350 milyon euroya varan tahsilat bekliyor. Yüz milyarlarca euroluk federal bütçenin yanında bu rakam küçük kalıyor. İncelenen analiz, düzenlemeyi bir gelir artırma değil eşitleme hamlesi olarak yorumluyor. Nitekim Avusturya 2022'de aynı geçişi yaptığında beklenenden çok daha az gelir topladı.

DÖRDÜNCÜ DENEME 2027 BÜTÇE YASASINA GİRDİ

Bir yıl kuralını kaldırmaya yönelik bu girişim, son 18 aydaki dördüncü deneme olarak öne çıkıyor. Önceki üçü Sol Parti'den, Yeşiller'den ve koalisyon bütçe görüşmelerinden geldi ve üçü de başarısız oldu. Mayısta Maliye Komitesi, Yeşiller'in muafiyeti sonlandırma önerisini reddetmişti. Bu kez değişen şey usule ilişkin. Düzenlemenin bütçe yasasına eklenmesi planlanıyor. Bağımsız bir teklif kendi başına reddedilebiliyor, oysa bütçenin parçası olan bir hüküm ancak hükümetin geçirmek zorunda olduğu paketle birlikte oylanıyor.

Maliye Bakanı Lars Klingbeil yönü nisanda 2027 bütçesini sunarken işaret etmiş, temmuzda somut bir yasanın hazırlandığını doğrulamıştı. Buna karşın muhalefet dağılmış değil. Bu ay Saxony-Anhalt eyalet seçiminde oyların yaklaşık yüzde 44'ünü alan AfD, 12 ay kuralına desteğini yineledi. Vergi politikası federal düzeyde belirlendiği için hiçbir eyalet hükümeti bu kuralı tek başına değiştiremiyor. Taslak hâlâ bakanlıklar arası ilk uyum aşamasında. Maddeler meclise ulaşmadan değişebilir.