Altcoinler için çarpıcı tahmin: Dengeler değişebilir

Hougan, yayımladığı notta kriptonun yeni bir aşamaya geçtiğini öne sürdü. Yöneticiye göre başarılı ağların önemli gelir elde etmesine rağmen bu geliri token sahiplerine aktarmadığı dönem geride kaldı. Hougan, "Artık Bitcoin dışında kripto varlıkların değeri, hisse ve tahvilleri tanımlayan ölçütle yani gelirle belirlenecek." ifadesini kullandı.

Hougan, bu değişimin özellikle DeFi protokollerinde ve yeni kripto projelerinde giderek belirginleştiğini belirtti. Söz konusu projeler, işlem ücretlerinden ve diğer kaynaklardan elde ettikleri gelirle yerel tokenlerini piyasadan geri alıp yakıyor. Bu yöntem, arzı azaltarak değeri token sahiplerine aktarmayı amaçlıyor.

HYPERLIQUID GELİRİNİN YÜZDE 99'UNU TOKEN GERİ ALIMINA AYIRDI

Hougan'ın işaret ettiği en dikkat çekici örnek Hyperliquid oldu. Platform geçen yıl 800 milyon doların üzerinde gelir elde etti ve ücret gelirinin yaklaşık yüzde 99'unu HYPE tokenini geri almak ve yakmak için kullandı. Kasım 2024'te tokenini piyasaya sürdüğünden bu yana toplam 1,3 milyar dolarlık HYPE geri alınıp yakıldı.

Benzer programlar başka projelere de yayıldı. Uniswap yılda 100 milyon dolar gelir üretiyor. Aave, yıllık gelirinin yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen 30 milyon dolarlık AAVE yakımı hedefliyor. Pump.fun ise 328 milyon dolar yıllık gelir elde etti ve nisana kadar 370 milyon dolarlık PUMP yaktı.

GELİR ODAKLI MODEL KATMAN 1 AĞLARINA DA YAYILIYOR

Hougan'a göre "gelir ateşi" Katman 1 blok zincirlerine de yayılıyor. Solana'da değerlendirilen bir öneri, ağın işlem ücreti yakımını 14 kata kadar artırabilir. Aptos ise bu yıl işlem ücretlerini 10 katına çıkardı. Aynı dönemde işlem hacmi neredeyse üç katına çıkarken yıllık yakım miktarı 90 binden yaklaşık 1,9 milyon tokene yükseldi.

Hougan, bu dönüşümün düzenleyici ortamdaki yumuşamanın ardından geldiğini vurguladı. Yönetici, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Ripple davasında sektör lehine değerlendirilen gelişmelerle karşılaşmasını ve kurumun başına Gary Gensler'ın yerine kriptoya daha ılımlı bakan Paul Atkins'in geçmesini örnek gösterdi. Hougan ayrıca önümüzdeki 12 ila 24 ay içinde DeFi uygulamalarının ve Katman 1 ağlarının daha fazla gelir elde edeceğini öngörüyor. Yöneticiye göre gelir ile token değeri arasında güçlenen bağ, yatırımcılar bu değişimi fark ettikçe değerlemeleri iki katına veya daha yüksek seviyelere taşıyabilir.