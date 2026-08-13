Altın yükselirken Bitcoin neden yerinde saydı? - Son Dakika
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Altın yükselirken Bitcoin neden yerinde saydı?

Altın yükselirken Bitcoin neden yerinde saydı?
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ABD'de temmuz enflasyonunun yüzde 3,4'e gerilemesiyle ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artıracağına ilişkin piyasa beklentisi çarşamba günü belirgin biçimde zayıfladı. Altın yükseldi, kripto piyasası toparlandı ve yakından izlenen bir Bitcoin dip göstergesi yeniden sinyal verdi. Ancak tabloda hâlâ eksik bir parça var. Bir zincir üstü veri firmasına göre geçmişteki düşüş piyasası diplerine eşlik eden panik satışı henüz görülmedi.

Temmuz tüketici fiyat endeksi aylık yalnızca yüzde 0,1 arttı. Yıllık enflasyon hazirandaki yüzde 3,5'ten yüzde 3,4'e indi. Çekirdek enflasyon ise şubattan bu yana en düşük düzeye, yüzde 2,5'e geriledi. Aylık yüzde 2,9 ucuzlayan benzin, bu gerilemede önemli rol oynadı.

ALTIN YÜKSELDİ BİTCOİN SINIRLI TEPKİ VERDİ

Yatırımcılar, faiz beklentilerini verinin ardından hızla yeniden fiyatladı. Vadeli işlem piyasasındaki verilere göre Fed'in eylülde faizi sabit tutma olasılığı şimdi yüzde 61,9. Bir ay önce piyasa faiz artırımına daha yakın duruyordu ve bu beklenti temmuz sonunda Bitcoin üzerinde baskı oluşturmuştu.

Altın yüzde 0,5 yükselerek ons başına 4.436 dolar dolayına çıktı. Metal, geçen haftaki zayıf istihdam raporundan bu yana değer kazanıyor. Bitcoin de spot fonlara gelen istikrarlı girişlerin desteğiyle aynı rahatlama hareketini izledi, ancak altının gerisinde kaldı. Goldman Sachs Varlık Yönetimi'nden Lindsay Rosner raporu cesaret verici bulurken, verinin Fed yetkililerine faizi sabit tutma alanı tanıdığını değerlendirdi. Buna karşılık ekonomist Peter Schiff bu görüşe itiraz ediyor. Schiff'e göre temmuz rakamı, akaryakıttaki temmuz toparlanmasını değil mayıstaki petrol düşüşünü yansıtıyor. Schiff'in değerlendirmesi doğru çıkarsa, sıradaki enflasyon verisi çok daha az olumlu görünebilir.

BİTCOİN'DE DİP GÖSTERGESİ YENİDEN SİNYAL VERDİ

Zincir üstü veri şirketinin düzeltilmiş net gerçekleşmemiş kâr ve zarar göstergesi, tüm sahiplerin kâğıt üzerindeki kazanç ve kayıplarını ölçüyor. Gösterge şu anda nadir bir durumu işaret ediyor. Bitcoin'in uzun vadeli yatırımcıları, piyasa genelindeki yatırımcılara kıyasla daha yüksek gerçekleşmemiş zarar taşıyor.

Bu örüntü Aralık 2018 ve Kasım 2022'de oluşan döngü diplerinde de görülmüştü. Mevcut düşüş ise daha sınırlı. Bitcoin, döngü zirvesinin yaklaşık yüzde 50 altında, 64 bin 160 dolar dolayında işlem görüyor. Fidelity Digital Assets da uzun vadeli sahiplerin elindeki arzı izliyor ve bu veriyi olası bir dip açısından önemli göstergelerden biri olarak değerlendiriyor.

PANİK SATIŞI HENÜZ GELMEDİ

Buna rağmen henüz dip çağrısı yapılmıyor. Geçmiş diplerde yatırımcı zararları, firmanın "depresyon" olarak adlandırdığı çok daha derin bir bölgeye ulaşmıştı. Bu döngü ise buna ihtiyaç duymayabilir. Ocak 2024'ten bu yana işlem gören spot Bitcoin fonları, panik satışlarında elden çıkarılan Bitcoinlerin kurumlar tarafından karşılanmasına imkân tanıyor. Yine de bazı grafik yorumcuları, önce son bir düşüş dalgası beklemeyi sürdürüyor.

Göstergenin bundan sonraki seyri belirleyici olacak. Gerçekleşen satışların arttığı daha derin bir düşüş, geçmiş döngülerdeki son teslimiyet evresine benzeyebilir. Bitcoin daha yüksek bir dip oluştururken göstergenin sıfıra yaklaşması, en kötü dönemin geride kalmış olabileceğine işaret eder. Fed'in 16 Eylül'deki kararından önce bir enflasyon verisi daha açıklanacak. Bu veri faiz beklentilerini etkileyebilir ancak dip sinyalinin teyidi Bitcoin fiyatı ile zincir üstü göstergenin seyrine bağlı olacak.

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