Binance 1 Temmuz'da AB'de bazı hizmetlerini kısıtlıyor - Son Dakika
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Binance 1 Temmuz'da AB'de bazı hizmetlerini kısıtlıyor

Binance 1 Temmuz\'da AB\'de bazı hizmetlerini kısıtlıyor
25.06.2026 17:04
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Binance, Yunanistan'dan AB üyesi ülkeden MiCA yetkisi alamadığı için Avrupa Birliği'nde yeni üye alımını durduracağını ve bazı hizmetleri sınırlandıracağını duyurdu. Kullanıcılar kısıtlamalar sonrasında da varlıklarını çekebilecek.

Borsa, AB kullanıcılarına gönderdiği bildirimlerde 1 Temmuz son tarihinden önce herhangi bir üye ülkeden Kripto Varlık Piyasaları (MiCA) yetkisi alamadığı için kilit hizmetlere erişimin kısıtlanacağını duyurdu. Sosyal medyada paylaşılan bildirimlere göre kısıtlamalar, yeni AB kullanıcısı kaydının durdurulmasını ve AB merkezli hesaplar için bazı hizmetlerin sınırlandırılmasını kapsıyor.

Bildirimlerde, kullanıcıların bu tarihten sonra da varlıklarını çekebileceği belirtilerek tüm dijital varlıkların çekime açık kalacağı vurgulandı. Adım, Binance'in bu hafta Yunanistan'daki MiCA lisans başvurusunu geri çekmesinin ardından AB'nin MiCA çerçevesi kapsamındaki ilk büyük geçişlerden biri oldu.

BINANCE FONLARI BAŞKA BORSALARA TAŞIMAYI ÖNERDİ

Binance, dolaşımdaki bildirimlerde kullanıcılara varlıklarını kendi saklama cüzdanlarına ya da başka kripto varlık hizmet sağlayıcılarına (CASP) taşıyabileceklerini iletti. Borsa, geçişin kullanıcılara yönelik aksaklığı en aza indiren düzenli bir süreç olmasını hedeflediğini, son tarihten sonra hizmetlerin pozisyon yönetimi ve para çekmeyle sınırlanacağını belirtti. Revolut ve OKX gibi MiCA lisanslı bazı sağlayıcılar ise son tarih öncesinde AB ülkelerinde aktif biçimde yeni kullanıcı topluyor.

Bazı kullanıcılar, kısıtlamalar yürürlüğe girdikten sonra belirli hizmetlerin nasıl işleyeceği konusunda netlik istedi. Sosyal medyadaki yanıtlarda özellikle son tarihin ardından stake edilen kripto varlıklara ne olacağı soruldu. Bir Binance temsilcisi, bakiyelerin "her zamanki gibi erişilebilir ve güvende" olduğunu söyledi, ancak staking ödüllerinin veya aktif pozisyonların kısıtlı hizmet döneminde nasıl ele alınacağına dair ayrıntı vermedi.

BINANCE KULLANICILARI ARASINDA GÖRÜŞ AYRILIĞI

Sektörde, yaklaşan MiCA geçişinin AB'deki mevcut Binance kullanıcıları için ne kadar önemli olacağı konusunda görüşler ayrışıyor. Kanga Exchange EU olarak faaliyet gösteren SIA AlphaRoute'un CEO'su Dominik Tomczyk, lisanssız platformların tersine talep (reverse solicitation) ilkesi uyarınca mevcut kullanıcılara hizmet vermeyi sürdürebileceğini söyledi. Tomczyk'e göre kullanıcı açısından, AB içinde pazarlama ve yeni kullanıcı kazanımına yönelik kısıtlamalar dışında değişen bir şey olmayacak. Kanga Exchange'in eş-CEO'su Slawomir Zawadzki ise mevcut kullanıcıların büyük bir kesinti yaşamasının beklenmediğini, endişenin büyük ölçüde abartıldığını ve rekabetçi konumlanmanın kamuoyundaki anlatıyı kısmen şekillendirdiğini savundu.

Kullanıcıların tepkisi de karışık. Bir AB kullanıcısı, Binance'in likiditesine ve rezerv kanıtı raporlamasına işaret ederek son tarih konusunda fazla endişeli olmadığını, olası bir yaptırım işaretine dek borsayı kullanmaya devam edeceğini söyledi. Başka bir kullanıcı ise etkinin platforma ne kadar bağımlı olunduğuna göre değişeceğini, en büyük aksamayı aktif işlemciler ve yüklü bakiyeye sahip kullanıcıların yaşayacağını belirtti. Medya haberlerine göre Binance'in küresel müşteri tabanı en az 300 milyon kişi. Uygulama geçen yıl AB'de 4 milyondan fazla indirildi.

Avrupa Birliği, Kripto Para, Yunanistan, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Binance 1 Temmuz'da AB'de bazı hizmetlerini kısıtlıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Binance 1 Temmuz'da AB'de bazı hizmetlerini kısıtlıyor - Son Dakika
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