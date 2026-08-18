Binance beş yıl önce kapatıldığı ülkeye dönüyor - Son Dakika
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Binance beş yıl önce kapatıldığı ülkeye dönüyor

Binance beş yıl önce kapatıldığı ülkeye dönüyor
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İngiltere kolu beş yıl önce düzenlemeye tabi faaliyetlerden menedilen Binance, ülkeye geri dönmek için Finansal Davranış Otoritesi'ne (FCA) lisans başvurusu yapmayı planlıyor. Borsa, başvuru sürecinin açılmasıyla şu anda yurt dışından hizmet verdiği pazara lisanslı biçimde dönmek için ilk adımı atabilecek.

Plan, bir İngiliz gazetesinin cumartesi günkü haberiyle ortaya çıktı. Habere göre Binance, FCA'nın 30 Eylül'de açacağı başvuru sürecinin ardından dosyasını sunmayı amaçlıyor. Şirket ise henüz başvuru planını doğrulamadı ya da hangi tüzel kişiliğin başvuracağını açıklamadı. Onay alınması durumunda Binance, düzenlemenin yürürlüğe gireceği 25 Ekim 2027'den sonra İngiltere'de yeniden lisanslı hizmet verebilir.

FCA nihai kripto kurallarını 30 Haziran'da yayımladı. Bu düzenlemede üç tarih öne çıkıyor. Başvurular 30 Eylül 2026'da açılacak, 28 Şubat 2027'de kapanacak ve tam düzenleme rejimi 25 Ekim 2027'de başlayacak. Eski kara para aklamayla mücadele kayıtları otomatik olarak geçerliliğini sürdürmeyecek. Her platform, 2000 tarihli Finansal Hizmetler ve Piyasalar Yasası kapsamında yeniden yetki almak zorunda. Erken başvuran şirketler, değerlendirme sürerken geçiş kolaylıklarından yararlanabilecek.

"DENETLENEMEZ" DAMGASI BEŞ YILDIR SÜRÜYOR

Binance için asıl zorluk, geçmişten gelen sicili oldu. FCA, 25 Haziran 2021 tarihli kararında Binance Markets Limited'in etkili biçimde denetlenemeyeceğini açıklamış ve gerekçe olarak grubun karmaşık yapısı ile yüksek riskli ürünlerini göstermişti. Düzenleyici o dönem, "Firmanın bugüne kadarki iş birliğine dayanarak FCA, firmanın etkili biçimde denetlenebilir olmadığı görüşünde." ifadesini kullanmıştı. Şirket 2023'te İngiltere izinlerini iade etti ve bugün ülkede yetkili hiçbir Binance kuruluşu bulunmuyor. Olası başvuru bu nedenle mevcut bir iznin devamı sayılmayacak ve sıfırdan değerlendirilecek.

Borsanın ülkedeki alanı 2023 sonunda daha da daraldı. FCA'nın, Binance'in reklamlarını onaylayan küçük bir şirkete kısıtlama getirmesinin ardından borsa, 16 Ekim 2023'te İngiltere'de yeni kullanıcı almayı durdurdu. Kaldıraçlı işlem kayıpları nedeniyle açılan 200 milyon dolarlık dava ise hâlâ mahkemede sürüyor. Şirketin küresel yapısı da başvurunun önündeki en kritik başlık olarak duruyor. Yurt dışı merkezli bir platform İngiltere şubesi üzerinden başvurabiliyor. Ancak bu yol, grubun tamamını kapsayan bir denetim sürecini gündeme getiriyor. İngiltere'de yerleşik bir yönetim kurulu oluşturulması da bu sürecin parçası olarak bekleniyor.

ABD SİCİLİ VE İRAN İDDİALARI SÜRECİ ZORLAŞTIRIYOR

Binance'in üzerindeki baskı yalnızca İngiltere ile sınırlı değil. Borsa, Kasım 2023'te ABD'de kara para aklama ve yaptırım yasalarını ihlal ettiğini kabul etmiş ve 4,3 milyar doları aşan ödeme yapmayı taahhüt etmişti. Kurucu Changpeng Zhao 2024'te dört ay hapis yattı, Donald Trump ise onu Ekim 2025'te affetti. Bu yıl ABD basınında çıkan haberlerde, yaptırım uygulanan İran bağlantılı ağların para transferlerinde platformu kullandığı öne sürüldü. Binance iddiaları reddetti ve bir ABD gazetesine iftira davası açtı. Borsanın sözcüsü, "Binance'in yaptırım ihlallerine veya yasa dışı faaliyetlere sıfır toleransı var. Yaptırım uygulanan aktörlerin platformumuzu bilerek kullanmasına izin verdiğimiz yönündeki her türlü imayı reddediyoruz." dedi.

RAKİPLER İNGİLTERE'DE ÖNE GEÇTİ

Binance, İngiltere'de rakiplerinin gerisinde kalıyor. Coinbase mevcut çerçeve kapsamında Şubat 2025'te doğrudan hizmet izni almış, IG Digital Assets da FCA siciline girmişti. Ancak bu kayıtlar 2027 rejiminde otomatik yetki anlamına gelmiyor. Kapının ne kadar dar olduğunu geçmiş veriler gösteriyor. FCA, Ocak 2020 ile Mayıs 2022 arasında aldığı 273 kripto kayıt başvurusundan yalnızca 35'ini onayladı, 139 şirket ise karardan önce başvurusunu geri çekti. İngiltere'de kripto sahipliği oranı da geriledi. FCA araştırmasına göre İngiltere'de kripto tutan yetişkinlerin oranı 2025'te yüzde 8'e indi, bir yıl önce bu oran yüzde 12'ydi. Binance Avrupa'da da geri adım attı. Şirket haziranda Yunanistan'daki başvurusunu çekti ve Avrupa Birliği'ndeki lisans takvimini kaçırmasının ardından hizmetlerinin çoğunu askıya aldı.

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Son Dakika Kripto Para Binance beş yıl önce kapatıldığı ülkeye dönüyor - Son Dakika

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