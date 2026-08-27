Bitcoin 100 bin doları görür mü? Yapay zekalardan farklı tahminler

Yükselişin arkasında ABD para politikasındaki değişiklikler ve kripto piyasasının genel toparlanması var. Bitcoin bu çeyrekte şu ana kadar yüzde 34 kazandı.

Kaydın ayrıntısı da bu tabloyu ilginç kılıyor. Bitcoin 2024 ve 2025 üçüncü çeyreklerini artıda kapattı. Bu çeyreğin de yeşil bitmesi halinde kripto para tarihinde ilk kez üç üçüncü çeyrek üst üste kazançla tamamlanmış olacak.

ÜÇ YAPAY ZEKA ÜÇ FARKLI YANIT VERDİ

Üç yapay zeka sohbet botu aynı soruya farklı olasılıklarla yanıt verdi. ChatGPT, üçüncü çeyreğin 100 bin doların üzerinde kapatılmasına yüzde 25 ile 30 arasında ihtimal verdi. Eşiğe önümüzdeki beş hafta içinde kısa süreliğine dokunulmasını ise yüzde 35 ile 40 arasında olası gördü.

ChatGPT iki teknik koşul sıraladı. Bu senaryonun gerçekleşmesi için önce 82 bin dolarlık direncin, ardından 90 bin doların kalıcı biçimde aşılması gerekiyor. Spot Bitcoin fonlarına güçlü giriş de koşullar arasında sayıldı.

ChatGPT eylül ortasındaki Fed toplantısını belirleyici tarih olarak işaret etti. ChatGPT, "Güvercin bir sonuç, özellikle enflasyonun gevşemesi, faiz artışının olmaması ve güven veren projeksiyonlar doları zayıflatabilir ve Bitcoin'i destekleyebilir. Şahin bir sürpriz ise ciddi bir sorun yaratır." ifadesini kullandı.

ChatGPT ayrıca Fed'in temmuz tutanaklarına atıf yaptı. Tutanaklar eylülde faiz artırımının hâlâ masada olduğunu gösteriyor. Piyasa fiyatlaması ise bu ihtimali son dönemde yüzde 30 civarında tutuyor.

Perplexity de Bitcoin'in bu çeyrekte 100 bin doları görmesini gerçekçi buldu. Platform özellikle CLARITY Yasası'na dikkat çekti ve kabul edilmesi halinde piyasayı destekleyebileceğini savundu. Yasanın Senato oylaması son ertelemeyle 15 Eylül'e kaldı.

Perplexity ayrıca tarihsel verilere dayanan bir uyarıda bulundu. Üçüncü çeyrek Bitcoin için tarihsel olarak karışık sonuçlar üretti ve üst üste üç kazançlı çeyreğin hiç görülmemiş olması bu uyarının dayanağını oluşturuyor.

Google'ın Gemini modeli belirgin biçimde daha karamsar bir yanıt verdi. Model, Bitcoin'in bu çeyrekte 100 bin dolara ulaşmasını çok düşük ihtimal saydı ve beş haftalık dönem için üst sınır olarak 88 bin doları verdi.

DÜŞÜŞ SENARYOSU 40 BİN DOLARI GÖSTERİYOR

Piyasada düşüş bekleyen yorumcular da var. Bazı yorumcular son toparlanmayı gerçek bir dönüş değil kapsamlı bir tuzak olarak okuyor.

AlejandroBTC rumuzlu yatırımcı en sert düşüş senaryosunu paylaştı. Senaryoya göre Bitcoin önce 68 ile 70 bin dolar aralığını test edecek, küçük bir sıçramanın ardından aynı bölgeye dönecek ve bu kez tutunamayacak.

Yatırımcı kırılma anını şu sözlerle anlattı: "Panik o zaman başlıyor. Tasfiyeler hızlanıyor, piyasa duyarlılığı çöküyor ve bence doğrudan 40 bin dolara gidiyoruz."

Nonzee rumuzlu başka bir yorumcu da düşüş bekliyor. Bu yoruma göre son yükseliş bir likidite sıkışmasından kaynaklandı ve fiyat zamanla 45 bin dolara kadar gerileyebilir.

Tahminler geniş bir aralığa yayılıyor. Paylaşılan beklentiler 40 bin dolar ile 100 bin doların üzeri arasında değişiyor.

Yayım sırasında Bitcoin 78 bin 697 dolardan işlem görüyor. ChatGPT'nin 100 bin dolar senaryosu için işaret ettiği 82 bin dolarlık eşik, mevcut seviyenin yaklaşık 3 bin 300 dolar üzerinde bulunuyor.