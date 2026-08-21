Bitcoin 77 bin doları aştı: Yükseliş nereye kadar sürecek? - Son Dakika
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Bitcoin 77 bin doları aştı: Yükseliş nereye kadar sürecek?

Bitcoin 77 bin doları aştı: Yükseliş nereye kadar sürecek?
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Bitcoin 77 bin doları aşarak mayıs sonundan bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Ralliye, kısa pozisyon tasfiyelerinin yanı sıra kurumsal tarafta güçlenen talep de eşlik etti.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) yayım sırasında yüzde 8 kazançla 77 bin 189 dolardan işlem görüyor ve gün içinde 77 bin 207 dolara kadar yükseldi. Varlık son yedi günde yaklaşık yüzde 19 değer kazandı. Ralli, fiyatı iki gün içinde 11 bin doların üzerinde yukarı taşıdı.

Hareket, Bitcoin'in 62 bin ile 63 bin dolar bölgesinden dönmesi ve 65 bin dolar civarındaki direnci kırmasıyla başladı. Fiyat ardından 70 bin doları geçti, 72 bin dolar yakınında duraksadı ve 75 bin doları aşarak yoluna devam etti. Kripto para bu hareket öncesinde yaklaşık altı hafta dar bir bantta işlem görüyordu. Bandın üst sınırını aşma denemelerinin tekrar tekrar başarısız olması, yatırımcıları bu bölgede düşüş yönlü pozisyon kurmaya yöneltmişti.

Momentum çarşamba günü değişti. Bitcoin birkaç saat içinde arka arkaya direnç seviyelerini geçti ve zorunlu kısa pozisyon kapanışları yükselişi hızlandırdı. CoinGlass verilerine göre fiyat 70 bin doları aşarken yaklaşık 3 milyar dolarlık pozisyon tasfiye edildi ve bunun büyük bölümü düşüş yönlü pozisyonlardan geldi.

BİTCOİN FONLARINA İKİ GÜNDE 1,1 MİLYAR DOLAR GİRDİ

Tasfiyeler rallinin hızını açıklıyor, ancak yönünü tek başına belirlemiyor. Fiyat yükselirken spot talep ve fon girişleri de arttı. SoSoValue verilerine göre ABD'deki spot Bitcoin borsa yatırım fonlarına 20 Ağustos'ta 606 milyon dolar net giriş oldu. Bir gün önce bu fonlara gelen tutar 517 milyon dolar seviyesindeydi. İki seansta toplam net alım 1,1 milyar doları aştı.

Bu hızlanma, kırılıma yalnızca kısa pozisyon kapatan türev yatırımcılarının değil kurumsal yatırımcıların da katıldığına işaret ediyor. Ethereum fonları aynı gün 221 milyon dolar çekti. XRP fonlarına 13 milyon dolar, Solana ürünlerine ise 15 milyon dolar giriş kaydedildi.

Analistler kalıcı desteğin oluşup oluşmayacağını fon akışlarının belirleyeceğini savunuyor. Kısa pozisyon kapanışı geçici bir alım baskısı yaratıyor, çünkü düşüş yönlü pozisyonlar kapandığında bu baskı sona eriyor. Bu nedenle önümüzdeki fon raporları yakından izlenecek. Girişlerin gelecek hafta da sürmesi, kurumların kırılım sonrasında pozisyon artırdığı tezini güçlendirecek. Hızlı bir yavaşlama ise yükselişi momentum yatırımcılarına daha bağımlı bırakacak.

ABD HAZİNESİ GERİ ALIM TAVANINI EN AZ 4 MİLYAR DOLARA ÇIKARIYOR

Makro tarafta iki gelişme öne çıkıyor. ABD Hazine Bakanlığı 19 Ağustos'ta uzun vadeli devlet tahvillerine yönelik likidite destekli geri alım işlemlerinin üst sınırını en az iki katına çıkaracağını duyurdu. Tutar operasyon başına 2 milyar dolardan en az 4 milyar dolara yükselecek. Uygulama 9 Eylül'de başlayacak ve 4 Kasım'a kadar sürecek.

Kararın ardından uzun vadeli tahvil getirileri geriledi ve dolar değer kaybetti. Tahvil getirilerinin düşmesi, devlet kağıdından elde edilen gelir azaldığı için riskli varlıkları görece cazip kılabiliyor. Bununla birlikte programı Bitcoin'e doğrudan teşvik olarak tanımlamak yanıltıcı olur. Hazine, uygulamanın amacını uzun vadeli tahvil piyasasında likiditeyi iyileştirmek olarak açıkladı. Program merkez bankası parası yaratmıyor ve doğrudan kripto para satın almıyor.

Siyaset cephesi de piyasa duyarlılığını destekledi. ABD Başkanı Donald Trump, 19 Ağustos'ta kripto şirketlerinin yöneticileri ve düzenleyicilerle bir araya geldiği toplantıda Kongre'ye CLARITY Yasası'nın "adil bir versiyonunu" geçirme çağrısı yaptı. Trump ayrıca ABD'nin Bitcoin varlıklarını genişletme ihtimalinden söz etti. Buna karşın yönetim herhangi bir alım, finansman yöntemi ya da uygulama takvimi açıklamadı. Dolayısıyla olası bir alım belirsizliğini koruyor.

Enflasyon tarafındaki gerileme de tabloyu destekledi. ABD'de enflasyon yüzde 3,4 seviyesine indi. Rakam Fed'in yüzde 2'lik hedefinin üzerinde kalsa da düşüş eğilimi, yıl içinde faiz indirimi beklentilerini yeniden canlandırdı.

MOMENTUM GÖSTERGESİ 91 SEVİYESİNE ÇIKTI

Teknik tabloda hacim kırılımı destekliyor. Günlük grafikte 13 bin 610 Bitcoin civarındaki işlem hacmi son seansların çoğunun üzerinde gerçekleşti. Momentum göstergesi de yatay dönemin ardından belirgin biçimde güçlendi.

Buna karşın bir uyarı sinyali göze çarpıyor. Alım baskısını ölçen Chande momentum göstergesi 91,13 seviyesine ulaştı. Bu kadar yüksek bir okuma güçlü alım anlamına geliyor, ancak hızlı yükselişin ardından varlığın geçici olarak aşırı ısındığını da düşündürüyor.

Seviyeler tarafında ilk destek bölgesi 70 bin ile 72 bin dolar aralığına taşındı. Bitcoin'in bu bölgenin üzerinde kalması mevcut yükseliş yapısını koruyor. Daha derin bir geri çekilmede 65 bin ile 67 bin dolar bölgesi gündeme gelebilir. Yukarıda ise 80 bin ile 82 bin dolar arasındaki bölge sıradaki büyük direnç olarak duruyor. Bitcoin daha önce bu seviyelerde satış baskısıyla karşılaşmıştı. 75 bin doların üzerinde bir haftalık kapanış, gün içi hareketten daha güçlü bir teyit sağlayacak. 70 bin doların kaybı ise iki günde yüzde 18'i aşan yükselişin ardından daha geniş bir düzeltmeyi gündeme getirebilir.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin 77 bin doları aştı: Yükseliş nereye kadar sürecek? - Son Dakika

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