Bitcoin için kritik gün: Gözler bu kararda olacak - Son Dakika
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Bitcoin için kritik gün: Gözler bu kararda olacak

Bitcoin için kritik gün: Gözler bu kararda olacak
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Bitcoin, yatırımcıların Fed'in faiz kararı öncesinde risk azaltmasıyla 64 600 bin dolar seviyesinde işlem görüyor. Borsa yatırım fonlarından gelen çıkışlar ve kaldıraçlı tasfiyeler satış baskısını artırırken bazı analistler ağustosta bir toparlanma bekliyor.

Bitcoin çarşamba gününe 63.706 dolardan başladı ve yatırımcıların Fed kararı öncesinde pozisyon azaltmasıyla 63.327 dolara kadar geriledi. Kripto para daha sonra 63.858 dolar dolayında işlem gördü ve seans boyunca yaklaşık yüzde 2,5 değer kaybetti.

Teknik tarafta Bitcoin, haziran sonundaki 58 bin dolar dolayındaki dipten başlayan toparlanmayı destekleyen yükselen trend çizgisinin altına indi. Fiyatın bu çizginin üzerine dönme çabası 64 bin doların altında sönümlendi. Günlük grafikte ise Bitcoin, 64.449 dolardaki 20 günlük ortalamasının altında, 63.343 dolar yakınındaki 50 günlük ortalamasının ise hemen üzerinde kalarak kısa vadeli direnç ile önemli bir destek arasında sıkıştı.

GÖZLER FED KARARINDA

ABD Merkez Bankası Fed, iki günlük toplantısına salı günü başladı ve kararını bugün Türkiye saatiyle 21.00'de açıklayacak. Fed Başkanı Kevin Warsh'ın basın toplantısı ise 30 dakika sonra, Türkiye saatiyle 21.30'da yapılacak. Piyasalar genel olarak politika faizinin yüzde 3,50 ile 3,75 aralığında sabit kalmasını bekliyor. Buna karşın vadeli işlem fiyatlaması bir faiz artışına yaklaşık üçte bir olasılık verdi. Bu da toplantıyı son dönemdeki kararlardan daha az tahmin edilebilir kılıyor.

Aktarılan bilgilere göre enflasyon kaygılarına ve bazı politika yapıcıların şahin yorumlarına karşın acil bir artışın eşiği yüksek. Haziran enflasyonundaki gerileme ve jeopolitik baskının hafiflemesi de faizin sabit tutulması ihtimalini destekliyor. Sürpriz bir artış doları güçlendirip tahvil faizlerini yükselterek Bitcoin ve diğer riskli varlıklar için yeni bir engel oluşturabilir. Faizin sabit tutulması yakın vadeli baskıyı hafifletebilir. Ancak Warsh eylülde bir artışın hâlâ olası olduğu sinyalini verirse piyasa yine satışa geçebilir.

ETF ÇIKIŞLARI ÜÇÜNCÜ GÜNE UZADI

ABD spot Bitcoin fonlarından 27 Temmuz'da 11,64 milyon dolarlık net çıkış yaşandı ve çıkışlar üst üste üçüncü güne uzadı. Günlük çıkışlara 8,82 milyon dolarla BlackRock'ın IBIT fonu öncülük ederken Fidelity'nin FBTC fonu 2,82 milyon dolar kaybetti. Bu fonların toplam net varlığı yaklaşık 78,71 milyar dolarda kaldı, fakat son çıkış Fed açıklaması öncesinde kurumsal talebin zayıfladığını gösterdi.

Spot Ethereum fonları ise ters yönde hareket etti. Bu ürünler 9,23 milyon dolar giriş çekti. Girişe 11,75 milyon dolarla BlackRock'ın ETHA fonu öncülük etti. Invesco'nun QETH fonu ise 2,52 milyon dolarlık çıkışla bu talebi kısmen dengeledi. Söz konusu ayrışma, bazı yatırımcıların seans boyunca Bitcoin yerine Ethereum'u tercih ettiğini düşündürüyor. Yine de bir günlük farklı akış, iki varlık arasında kalıcı bir kurumsal rotasyon olduğunu ortaya koymaya yetmiyor.

ANALİSTLER TOPARLANMAYA İŞARET EDİYOR

Kripto analisti Michaël van de Poppe, Bitcoin'in son geri çekilmesine karşın kısa vadeli yükseliş beklentisini korudu. Van de Poppe, ağustos başında yeniden 68 bin doları hedeflediklerini ve kısa süre içinde bu seviyeyi aşarak 75 bin doların üzerine çıkılabileceğini düşündüğünü söyledi. Analiste göre bu senaryonun güçlenmesi için Bitcoin'in önce 64.450 ile 65.200 dolar arasındaki direnç bölgesini geri kazanması, ardından 66 bin doların üzerine çıkması gerekiyor.

Zincir üstü analist Ardi ise Bitcoin'in piyasa değerinin gerçekleşen değerine oranını 1,21 olarak gösterdi. Analiste göre bu seviye, 2018 ve 2022 ayı piyasası diplerinde görülen 0,69 ve 0,75 değerlerinin belirgin biçimde üzerinde bulunuyor. Bu karşılaştırma, Bitcoin'in önceki döngü diplerindeki gibi piyasa genelinde bir teslimiyet yaşamadığını düşündürüyor. Kısa vadeli göstergeler ise nötr bir tablo çiziyor. Bitcoin'in göreli güç endeksi 48,13 değerine gerileyerek 53,58 seviyesindeki ortalamasının ve nötr eşiğin hafifçe altına indi. Analistlere göre çarşamba günkü Fed açıklaması belirleyici olacak. Şahin bir sürpriz fiyatı 62.500 dolara açık hale getirebilirken daha yumuşak bir mesaj Bitcoin'in 65.200 doları geri almasına yardımcı olabilir.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin için kritik gün: Gözler bu kararda olacak - Son Dakika

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