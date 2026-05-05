Bitcoin için teknik hedef yükseldi

05.05.2026 17:15
Bitcoin salı günü yüzde 2 yükselerek gün içi 81.300 dolara ulaştı. Haftalık getiri yüzde 5, aylık getiri yüzde 21 seviyesinde seyrediyor. Yükselişe uzun vadeli yatırımcıların son 30 günde 331 bin Bitcoin biriktirmesi eşlik etti.

CryptoQuant verilerine göre en az altı aydır satış yapmadan varlık tutan uzun vadeli yatırımcılar, son bir ayda net 331 bin Bitcoin ekledi. Güncel fiyatlarla yaklaşık 26,7 milyar dolara karşılık gelen bu miktar, toplam arzın yüzde 1,6'sını oluşturuyor.

ABD spot Bitcoin borsa yatırım fonları da son üç günde toplam 1,18 milyar dolar net giriş kaydetti. Pazartesi günkü 532 milyon dolarlık giriş, kurumsal iştahın güçlendiğine işaret ediyor. Kurumsal yatırımcılar günlük üretilen Bitcoin arzının beş katından fazlasını satın alıyor.

MN Capital kurucusu Michael van de Poppe, "ETF akışları piyasalara geri döndü ve Bitcoin yukarı yöneldi. Önümüzdeki haftalarda daha fazla güç göreceğimizi düşünüyorum çünkü ciddi bir ETF talebi var." dedi.

BİTCOİN'DE TEKNİK HEDEF 95.000 DOLAR

Günlük grafikte fiyat, 77.500 dolardaki üst sınırı kırarak boğa bayrağı formasyonunu doğruladı. Formasyonun ölçülen hedefi 94.800 dolar seviyesine işaret ediyor. Bu hedefe ulaşılması halinde toplam getiri yüzde 18 olacak.

200 günlük üstel hareketli ortalamanın bulunduğu 82 bin doların üzerinde günlük kapanış, yükseliş trendinin devamını teyit edecek. Tasfiye ısı haritası 80 bin dolar civarındaki likiditenin tüketildiğini ve 84.600 dolara kadar milyonlarca dolarlık alım emri bulunduğunu gösteriyor.

Bitcoin analisti AlphaBTC, "Bitcoin likidite avında. 84 bin dolara kadar alan çok cazip görünüyor." ifadesini kullandı. 84 bin dolar seviyesi, şubat başında oluşan CME boşluğuyla örtüşüyor ve bu direncin kırılması halinde fiyatın 92 bin dolara kadar yükselebileceği değerlendiriliyor. Haftalık MACD göstergesindeki boğa kesişimi de makro dibin oluşmuş olabileceğine dair sinyaller veriyor.

