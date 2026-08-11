Bitcoin madencisinden çarpıcı bilanço: Üretimle birlikte zarar da arttı - Son Dakika
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Bitcoin madencisinden çarpıcı bilanço: Üretimle birlikte zarar da arttı

Bitcoin madencisinden çarpıcı bilanço: Üretimle birlikte zarar da arttı
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Bitcoin madencilik şirketi Bitdeer, 2026'nın ikinci çeyreğinde ürettiği Bitcoin miktarını bir yıl öncesine göre neredeyse beş katına çıkararak 2.694 Bitcoin'e yükseltti. Şirketin geliri de yüzde 47 arttı. Ancak Bitdeer, Bitcoin hazinesini bu yılın başında sattığı için çeyreği yalnızca 150 Bitcoin ile kapattı ve net zararı büyüdü.

Yayımlanan ikinci çeyrek raporuna göre şirketin geliri, bir önceki yılın aynı döneminde 155,6 milyon dolar iken 228,8 milyon dolara çıktı. Gelirin 168,4 milyon doları kendi madencilik faaliyetinden geldi. Şirketin ortalama madencilik gücü yüzde 389 artarak saniyede 69,5 eksahash düzeyine ulaştı. Üretim de bir yıl önceki 565 Bitcoin'den 2.694 Bitcoin'e yükseldi.

Gelir, analistlerin yaklaşık 225 milyon dolarlık ortalama beklentisini de hafifçe aştı. Ancak şirketin net zararı, bir yıl önceki 62,9 milyon dolardan 92,3 milyon dolara yükseldi. Bitdeer hisseleri, son bir ayda yaklaşık yüzde 15 değer kaybetmesinin ardından pazartesi açılış öncesi işlemlerde yaklaşık yüzde 1,5 yükseldi.

Üretimdeki artışa karşın şirket, bilançosunda yalnızca 150 Bitcoin tuttu. Bu rakam, bir yıl önceki 1.502 Bitcoin'e göre yüzde 90 düşük. Düşük bakiye, şirketin şubat ayında elindeki 943 Bitcoin'in tamamını satma kararından kaynaklandı. Bitdeer bu satışın likidite amaçlı olduğunu ve madencilik işinden uzaklaşma anlamına gelmediğini belirtti.

ÜRETİM MAYIS VE HAZİRANDA HIZLANDI

Çeyreklik üretimdeki sıçrama, şirketin devreye aldığı ek madencilik kapasitesine dayanıyor. Haziran güncellemesine göre madencilik gücü saniyede 73 eksahasha ulaştı ve şirket yalnızca o ay 990 Bitcoin üretti. Mayısta ise üretim 921 Bitcoin'e çıkmıştı. Bu iki ay, şirketin ikinci çeyrek üretiminin yüzde 70'inden fazlasını oluşturdu.

Bitdeer, gelecekteki büyüme için yalnızca dış üreticilerin makinelerine dayanmak yerine kendi SEALMINER donanım işini de geliştiriyor. Singapur merkezli şirket, temmuzda Nevada'nın Sparks kentinde 36 milyon dolarlık bir üretim tesisi açacağını duyurdu. Tesiste SEALMINER madencilik makineleri için kilit bileşenler üretilecek ve ticari üretimin 2026 sonundan önce başlaması planlanıyor. Proje, eyaletin vergi teşviklerinin de aralarında bulunduğu yerel desteklerden yararlandı.

ŞİRKET YAPAY ZEKA İÇİN 16 YILLIK ANLAŞMA İMZALADI

Bitdeer, madenciliğe yatırım yaparken güç portföyünün bir bölümünü yapay zeka ve yüksek performanslı hesaplama işlerine de dönüştürüyor. Şirket, 4 Ağustos'ta Norveç'teki bir iştiraki üzerinden 121 megavatlık bilişim kapasitesini kapsayan 16 yıllık bir anlaşma imzaladığını açıkladı.

Şirketin öngörülerine göre bu sözleşme, 16 yıllık ilk döneminde yaklaşık 4,7 milyar dolar gelir getirecek. Sekiz yıllık uzatma seçeneği kullanılırsa değeri yaklaşık 8 milyar dolara çıkabilir. Kiracı taraf, kapasiteyi NVIDIA grafik işlemcileri kullanan bir yapay zeka laboratuvarı için kullanmayı planlıyor. Projenin teknolojisini ise Dell sağlayacak.

Öte yandan uzun vadeli sözleşme, finansman ihtiyacını ortadan kaldırmıyor. Bitdeer, sözleşme kapsamındaki kapasiteyi devreye almanın yaklaşık 500 milyon dolarlık yatırım gerektireceğini tahmin ediyor ve inşaatı ek borçla finanse etmeyi planlıyor. Bitdeer, kiracının yükümlülüklerinin JPMorgan iştirakleri ve başka bir küresel finans kuruluşunca düzenlenen yaklaşık 1,3 milyar dolarlık akreditiflerle destekleneceğini belirtti.

MADENCİLER YAPAY ZEKAYA YÖNELİYOR

Bitdeer'in bu adımları, kripto madenciliği dışındaki bilişim altyapısına sermaye ayıran diğer halka açık madencilerin stratejileriyle örtüşüyor. MARA Holdings, temmuzda 2 gigavata kadar yapay zeka kapasitesini destekleyebilecek bir Teksas sahasını almayı planladığını açıkladı. TeraWulf ise Anthropic ile 20 yıllık bir veri merkezi kiralama anlaşması duyurdu ve bu anlaşmanın sözleşme süresince yaklaşık 19 milyar dolar gelir getirebileceğini belirtti.

Bitdeer ise yapay zeka işini geliştirirken doğrudan madencilik operasyonlarına yatırımı sürdürüyor. Şirketin yapay zeka bulut işi de haziran güncellemesinde yaklaşık yüzde 95 kullanım oranıyla yıllıklandırılmış 76 milyon dolarlık gelir düzeyine ulaşmıştı. Ancak yüksek gelire ve üretime karşın şirket kârlı değil. Bitdeer, ilk çeyrekte de 159,5 milyon dolar net zarar açıklamıştı. Şirket, 31 Mart itibarıyla yaklaşık 1,9 milyar dolar borcu bulunduğunu bildirmişti.

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Son Dakika Kripto Para Bitcoin madencisinden çarpıcı bilanço: Üretimle birlikte zarar da arttı - Son Dakika

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