Bitcoin ve Ethereum için kritik kuantum riski değişti

Ethereum Foundation, Theta Labs, StarkWare ve birkaç kuruluştan araştırmacıların hazırladığı, 9 Eylül'de yayımlanan ön baskı makale, 1151 mantıksal kübit ve 1,3 milyon Toffoli kapısı kullanan bir kuantum devresi tarif ediyor. Mantıksal kübit, hata düzeltmeyle korunmuş bir kuantum bilgi birimini ifade ediyor. Toffoli kapısı sayısı ise devrede yürütülen maliyetli tersinir işlemleri izlemek için kullanılıyor. Çalışma mantıksal kübit sayısıyla ortalama Toffoli sayısını çarparak devreleri karşılaştırıyor. Yeni devrenin Q×T skoru yaklaşık 1,5 milyar oldu. Bu değer fiziksel makine büyüklüğünü veya saldırının tamamını doğrudan göstermiyor. Bu puan, Google Quantum AI'ın martta bildirdiği yaklaşık 2,993 milyarlık nokta toplama skorunun yüzde 50'den fazla altında kaldı. Makale, tasarımlar farklı arayüz ve hesaplama kuralları kullandığı için karşılaştırmanın tam olarak birebir olmadığını da belirtti.

Araştırmacılar, Shor algoritmasının içinde tekrar tekrar yapılan "nokta toplama" hesaplamasını iyileştirdi. Shor algoritması, yeterince güçlü bir kuantum bilgisayarla açığa çıkmış bir açık anahtardan ona karşılık gelen özel imza anahtarını elde etmeyi mümkün kılabilir. Yeterince güçlü bir makine, ardından cüzdan sahibiymiş gibi işlem imzalayabilir. Bitcoin ve Ethereum, işlem yetkilendirmesinde araştırmanın hedef aldığı secp256k1 eliptik eğrisini kullanıyor. Shor algoritmasının pencerelemeli sürümündeki tek çağrı arayüzüne uyarlanan ikinci devre yaklaşık 1,96 milyarlık skor aldı. Bu sonuç da tam Shor saldırısını ölçmüyor ve yine Google'ın rakamının altında kaldı.

100'DEN FAZLA KATILIMCI VE YAPAY ZEKÂ SEKİZ HAFTA ÇALIŞTI

İyileştirme, açık bir yarışma üzerinden ortaya çıktı. Eigen Labs'in oluşturduğu ECDSA.Fail adlı açık meydan okumada 100'den fazla katılımcı, yapay zekâ kodlama ajanlarıyla birlikte sekiz hafta çalıştı. Katılımcılar 400'den fazla doğrulanmış gönderi üretti ve başarılı iyileştirmeler başkaları için yeni başlangıç noktası oldu. Yapay zekâ ajanları uygulama, tekrarlı test ve küçük iyileştirmelerde yoğun kullanıldı. Buna karşılık insanlar, araştırma yönlerini seçti ve tasarımda büyük değişiklikleri yaptı. Makale, iyileşmenin ne kadarının insandan ne kadarının yapay zekâdan geldiğini ayırmıyor.

Bu sonuç, kuantum donanımı aynı kalsa bile algoritma ve devre tasarımındaki ilerlemelerin teorik kaynak gereksinimini azaltabileceğini gösteriyor.

TEHLİKE YAKIN DEĞİL ÇÖZÜM YILLAR ALIYOR

Çalışma, çalıştırılabilir bir saldırı veya eksiksiz bir hata toleranslı kaynak tahmini sunmuyor. Devre, saldırının yalnızca büyük hesaplama basamaklarından birini kapsıyor ve fiziksel hata düzeltmeyi, Shor hesaplamasının tamamını ve gerçek bir kuantum bilgisayarda çalıştırmanın bazı donanım maliyetlerini dışarıda bırakıyor. Bugün var olan hiçbir makine bu sonucu kullanarak Bitcoin ya da Ethereum'u kıramıyor.

Rakam düşmeye de devam etti. Makaledeki yaklaşık 1,5 milyarlık skor 26 Temmuz tarihli veri kesitine dayanıyor. Sonraki bir tasarım puanı 1,26 milyara indirdi. Çok daha fazla işlem gerektiren ayrı bir düşük-kübit kolunda mantıksal kübit sayısı 813'e kadar düştü. Baş yazar ve Theta Labs Teknoloji Direktörü Jieyi Long, "Bunların hiçbiri saldırı yakın olduğu için acil değil. Çözüm yıllar aldığı ve geriye dönük uygulanamadığı için acil." dedi.

Makale, ABD Ticaret Bakanlığı'nın bu hafta CHIPS Yasası kapsamında Rigetti, D-Wave ve Quantinuum'a her biri 100 milyon dolara varan destek vermesiyle aynı döneme geldi. Bakanlık üç şirkette de azınlık payı aldı. Destekler kuantum sistemlerinin ölçeklenmesini ve hata toleransının geliştirilmesini hedefliyor.