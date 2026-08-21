Bitcoin yükselirken piyasa kararsız kaldı - Son Dakika
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Bitcoin yükselirken piyasa kararsız kaldı

Bitcoin yükselirken piyasa kararsız kaldı
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Bitcoin 79 bin dolar sınırına yaklaşırken tahmin piyasaları ortak bir yön bulamadı. Myriad düşüş ihtimalini öne çıkarırken Polymarket'te daha yüksek fiyat eşiklerine verilen olasılıklar güçlendi.

Bitcoin yayım sırasında yüzde 8,34 kazançla 77 bin 742 dolardan işlem gördü ve gün içinde 71 bin 281 ile 79 bin 194 dolar arasında hareket etti. Çarşamba günkü yüzde 8,7'lik sıçrama ise 4 Mart'tan bu yana kaydedilen en güçlü günlük yükseliş oldu ve fiyatı 1 Haziran'dan sonraki en yüksek düzeye taşımıştı.

Tahmin piyasaları, kullanıcıların tahminlerinden anlık olasılıklar üreten platformlar olarak çalışıyor. Myriad platformunda Bitcoin'in önce 84 bin dolara mı yoksa 55 bin dolara mı ulaşacağını konu alan piyasada yatırımcılar birkaç gün önce yaklaşık yüzde 70 oranında düşüş tarafındaydı. Perşembe öğleden sonra yükseliş tarafına verilen şans yüzde 52'ye, düşüş tarafına verilen şans ise yüzde 48'e gelmişti. Güncel veriler dengeyi yeniden değiştirdi. Bitcoin'in önce 84 bin dolara ulaşma olasılığı yüzde 36,5'e gerilerken 55 bin dolara düşme olasılığı yüzde 63,5'e çıktı.

KISA VADELİ PİYASALAR İLE YIL SONU BEKLENTİLERİ AYRIŞTI

Temkinli duruş her platformda aynı düzeyde değil. Polymarket'in 2026 fiyat piyasasında Bitcoin'in yıl bitmeden 80 bin dolara ulaşmasına yüzde 86, 90 bin dolara çıkmasına yüzde 52 ihtimal veriliyor. Aynı dönemde 55 bin dolara gerileme olasılığı yüzde 28 olarak fiyatlanıyor. Kalshi'de daha önce izlenen 67 bin 500 ve 70 bin dolarlık ağustos eşikleri ise ralliyle birlikte aşıldı. Ayrı bir Polymarket sözleşmesinde Bitcoin'in ağustosta 80 bin doların üzerine çıkma olasılığı yüzde 34, 82 bin 500 dolara ulaşma olasılığı yüzde 19, 85 bin doları görme olasılığı ise yüzde 10 oldu. Ağustos piyasasındaki toplam işlem hacmi 13,1 milyon dolara ulaştı.

Ortaya çıkan tablo, tahmin piyasaları arasındaki ayrışmanın büyüdüğünü gösteriyor. Myriad'da 55 bin dolar senaryosu öne çıkarken Polymarket yıl sonuna kadar 80 bin doların görülmesine yüksek olasılık veriyor. Ancak sözleşmeler aynı soruyu sormuyor. Myriad, 84 bin ile 55 bin dolardan hangisine önce ulaşılacağını ölçerken Polymarket belirli eşiklerin ay veya yıl sonuna kadar görülüp görülmeyeceğini fiyatlıyor. Bu nedenle oranlar doğrudan karşılaştırılamıyor, ancak sert yükselişin piyasalarda ortak bir beklenti yaratmadığını gösteriyor.

BİTCOİN 80 BİN DOLAR SINIRINA DAYANDI

Önceki teknik görünümde izlenen 70 bin 284 dolarlık direnç ile 73 bin 245 dolarlık hedef güncel hareketle aşıldı. Bitcoin gün içinde 79 bin 194 dolara kadar yükselerek 80 bin dolar sınırına 806 dolar yaklaştı. Polymarket'in ağustos piyasasında bu seviyenin aşılmasına verilen olasılık yüzde 34 seviyesinde bulunuyor.

Myriad'daki piyasanın takvime bağlı bir vadesi bulunmuyor. Sözleşme, Bitcoin'in fiyatı 84 bin dolara ya da 55 bin dolara dokunduğu anda sonuçlanıyor. Platformda yükseliş tarafına verilen güncel şans yüzde 36,5, düşüş tarafına verilen şans ise yüzde 63,5 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, spot fiyattaki sert yükselişe rağmen Myriad katılımcılarının 55 bin dolar senaryosunu daha olası gördüğünü gösteriyor.

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