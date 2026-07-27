BitMine her 20 Ethereum\'dan birini topladı

Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Tom Lee, BitMine'ın 30 Haziran 2025'te Ethereum hazine stratejisini başlatmasından bu yana her hafta Ethereum aldığını belirtti. Bununla birlikte haftalık alımların boyutu belirgin biçimde küçülüyor. Şirket bir önceki hafta 7.430 Ethereum almıştı, haziran ayında ise tek bir haftada 52 binin üzerinde Ethereum aldığı dönemler yaşanmıştı.

BitMine, toplam varlığının Ethereum arzının yüzde 5'ine ulaşmasını "Yüzde 5'in Simyası" olarak adlandırıyor. Şirket şu anda yaklaşık 5,79 milyon Ethereum ile bu hedefin yüzde 96'sına ulaşmış durumda. Bugünkü arz sabit kalırsa hedefe ulaşmak için yaklaşık 247.586 Ethereum daha gerekiyor. BitMine böylece dolaşımdaki her 20 Ethereum'dan yaklaşık birini elinde tutuyor. Buna karşın şirketin ortalama alım maliyeti güncel fiyatın neredeyse iki katı olduğundan pozisyon kâğıt üstünde ciddi zarar taşıyor.

VARLIĞIN YÜZDE 85'İ STAKING'DE DEĞERLENDİRİLİYOR

BitMine, toplam Ethereum varlığının yaklaşık yüzde 85'ine denk gelen 4.917.189 Ethereum'u, Amerikan doğrulayıcı ağı MAVAN ve diğer ortaklar aracılığıyla stake etti. Şirket, 1.948 dolarlık referans fiyatla bu stake edilmiş pozisyonu 9,6 milyar dolar değerinde gösterdi. Tom Lee'ye göre mevcut staking faaliyetleri, yüzde 2,65'lik yıllıklandırılmış yedi günlük getiri üzerinden yaklaşık 254 milyon dolar yıllık gelir üretebilir. Yönetime göre tüm Ethereum varlığı stake edilirse bu rakam yaklaşık 300 milyon dolara çıkabilir. Söz konusu tutarlar kesin bir getiri sağlamıyor yalnızca yönetimin tahminlerini yansıtıyor.

Staking, BitMine'ın başlıca faaliyet geliri haline geldi. Şirketin resmi çeyrek bildirimine göre 31 Mayıs ile biten üç ayda staking ve doğrulama gelirleri 45,7 milyon dolar oldu. Bu tutar, şirketin 46,5 milyon dolarlık çeyreklik gelirinin yaklaşık yüzde 98'ine denk geliyor.

HİSSE GERİ ALIMI ARTARKEN LEE İYİMSERLİĞİNİ KORUDU

BitMine geçen hafta 4 milyar dolarlık geri alım programı kapsamında 6,1 milyon adi hisse geri aldı. Bu rakam, bir önceki haftaki 5,5 milyon hisseden daha yüksek. Şirket, 1 Temmuz'dan bu yana toplam 11,6 milyon hisse geri aldı. Tom Lee, geri alımları artırmalarının nedenini yükselen Ethereum-Bitcoin oranına bağladı. Yöneticiye göre üç ayın zirvesi olan 0,3000 seviyesine ulaşan bu oran, CLARITY Yasası'nın 2026'da geçme ihtimalinin azalmasına karşın kripto fiyatlarının güçlendiğine işaret ediyor.

Ethereum pazartesi günü yaklaşık yüzde 4 yükselerek 1.959 dolar dolayında işlem gördü ve 2 bin dolara yakın bir seviyeyle iki ayın zirvesine ulaştı. Lee, 1987 Ekim'inden sonra S&P 500 ile kurulan bir karşılaştırmanın geçerliliğini koruması halinde Ethereum'un 2 bin ve 2 bin 500 dolar seviyelerini test edebileceğini söyledi. Yönetici bunun bir fiyat öngörüsü olduğunu ve gelecekteki performansı garanti etmediğini de belirtti.

PORTFÖY STAKING, HİSSE VE NAKİTTEN OLUŞUYOR

BitMine, Ethereum ve Bitcoin dışında Beast Industries ile Eightco şirketlerinde de paya sahip bulunuyor. Şirket bu pozisyonları "yüksek riskli iddialı yatırımlar" olarak tanımlıyor. BitMine, 1.948 dolarlık referans fiyatla toplam portföyünü 11,8 milyar dolar değerinde gösterdi. Bu tutar 208 Bitcoin'i, 268 milyon dolarlık nakit ve menkul kıymeti, Beast Industries'teki 180 milyon dolarlık payı ve Eightco'daki 61 milyon dolarlık pozisyonu kapsıyor. Şirketin nakit ve menkul kıymetleri bir önceki haftaki 385 milyon dolardan 268 milyon dolara geriledi.

Şirket 26 Haziran'da Russell 1000 endeksine dahil oldu ve BMNP koduyla A Serisi imtiyazlı hisse çıkardı. BitMine'a göre adi hisseleri, 24 Temmuz'a kadarki beş işlem gününde günlük ortalama 597 milyon dolarlık işlem hacmi kaydetti ve ABD borsalarında işlem gören şirketler arasında 171'inci sırada yer aldı. Şirketin resmi bildiriminde fiyat oynaklığı, likidite sınırları, saklama riskleri ve olası gerçekleşmemiş zararlar, dijital varlıklara bağlı riskler arasında sıralandı.