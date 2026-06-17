Bitwise CIO\'su Bitcoin\'de herkesin yanlış soruyu sorduğunu söyledi

Hougan, müşterilerine gönderdiği notta dip tartışmasının uzun vadeli yatırımcılar için yanlış soru olduğunu yazdı. "Aslında uzun vadeli yatırımcıların sorması gereken soru bu değil." ifadesini kullanan Hougan, bunun yerine döngü tepesinin hâlâ ileride olup olmadığına bakılması gerektiğini vurguladı.

İncelemesinde Galaxy Digital, NYDIG ve Standard Chartered'ın son araştırmalarına yer veren Hougan, Bitcoin çok aylık diplerden toparlanıp 67 bin dolar civarına çıkmışken üç kurumun zamanlama ve fiyat seviyesinde ayrıştığını gördü. Kurumların dip tahminleri 30 bin ile 59 bin dolar arasında değişiyor.

ÜÇ KURUM DİP TAHMİNİNDE AYRIŞIYOR

Galaxy Digital'in dip gösterge karnesi, geçmişte döngü diplerini işaret etmiş 13 koşulu izliyor. Bu koşullar değerleme, madenci baskısı ve piyasa duyarlılığına bağlı olup 200 haftalık hareketli ortalama ile Mayer çarpanını da kapsıyor. Şirket, 8 Haziran itibarıyla koşullardan dördünün tamamen, ikisinin kısmen karşılandığını, yedisinin ise karşılanmadığını belirledi. Buna göre temel senaryoda dip 40 bin ile 46 bin dolar, daha geniş aralıkta ise 30 bin ile 54 bin dolar arasında bulunuyor.

NYDIG ise benzer biçimde çok metrikli bir yaklaşım kullanarak mevcut düşüşü Bitcoin'in önceki dört döngü dibiyle karşılaştırdı. Şirket, geri çekilmenin bir döngü dibinin birçok özelliğini taşıdığını ancak geçmiş diplere eşlik eden topyekûn teslimiyet satışından yoksun olduğu sonucuna vardı. NYDIG'e göre kurumsal talep döngüyü yapısal olarak değiştirmiş olabilir, bu da dibin çoktan geride kalmış olabileceği anlamına geliyor.

Standard Chartered, şubatta Bitcoin 67 bin dolar civarındayken yıl sonu tahminini düşürmüştü. Banka bu kararı, kötüleşen makroekonomik görünüme ve ETF satış baskısına dayandırmıştı. Geçen hafta tavrını değiştiren banka ise dibin 59 bin dolarda oluştuğunu açıkladı ve olası bir ABD-İran anlaşması ile SpaceX'in halka arzını, ETF kaynaklı satışları hafifletecek katalizörler olarak gösterdi.

Banka artık Bitcoin'in yıl sonuna kadar 100 bin dolara ulaşacağını öngörüyor. Standard Chartered, bu ayın başında yayımladığı notta dibin "neredeyse geldiğini" belirtmişti.

HOUGAN ASIL SORUNUN ZİRVE OLDUĞUNU SAVUNUYOR

Hougan'a göre bu görüş ayrılığı, ortak bir sonucu gölgeliyor. Üç kurum da dibin bu yıl içinde oluşmasını, herhangi bir yeni zirveden önce gelmesini ve ardından yeni bir boğa döngüsünün başlamasını bekliyor. Hougan, "Hepimiz dibin gelip gelmediğini soruyoruz, oysa asıl önemli olan zirvenin geride kalıp kalmadığı." ifadesini kullandı.

Notta, Bitcoin'in uzun vadeli dinamiklerinin önceki döngülere kıyasla daha güçlü ve sağlam kaldığı savunuluyor. Bu dinamikler arasında artan kamu borcu, enflasyondan korunma talebi, merkezi kurumlara duyulan güvenin aşınması ve genişleyen kurumsal erişim yer alıyor.

Hougan, kuantum riskini ve düzenlemede yaşanabilecek geri adımı bu tezi zorlayabilecek başlıca riskler olarak öne çıkardı. Yine de mevcut piyasa ortamının önceki döngülere göre daha iyi durumda olduğunu vurguladı. "Ama bana kalırsa tablo, önceki kripto kışlarının hiçbirinde olmadığı kadar iyi görünüyor." dedi.

Öte yandan Hougan, son düşüş döneminde art arda uzun vadeli boğa çağrıları yapmıştı. Marttaki bir notunda Bitcoin'in değer saklama aracı olarak altınla rekabet ederek 1 milyon dolara ulaşabileceğini yinelemiş, şubatta ise dönemi gerçek bir kripto kışı olarak nitelendirmişti.