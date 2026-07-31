En büyük Bitcoin sahibi Strategy milyarlarca dolarlık zarar açıkladı - Son Dakika
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En büyük Bitcoin sahibi Strategy milyarlarca dolarlık zarar açıkladı

En büyük Bitcoin sahibi Strategy milyarlarca dolarlık zarar açıkladı
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Dünyanın en büyük kurumsal Bitcoin sahibi Strategy, ikinci çeyrekte 8,2 milyar dolar net zarar açıkladı. Zarar, Bitcoin fiyatındaki düşüşün şirketin dijital varlık portföyünün değerinden milyarlarca doları silmesinden kaynaklandı.

Çeyreklik zarar neredeyse tümüyle, gerçeğe uygun değer muhasebesi kapsamında Bitcoin varlıklarında yazılan 8,32 milyar dolarlık gerçekleşmemiş değer kaybından geldi. Şirket bir yıl önce aynı çeyrekte 10 milyar dolar net kâr açıklamıştı. Bu da bir yıllık dönemde sert bir dönüşe işaret ediyor. Strategy 26 Temmuz itibarıyla, yıl başına göre yüzde 25 artışla 843 bin 775 Bitcoin tutuyordu. Şirketin varlıkları çeyrek içinde yaklaşık yüzde 11 büyüyerek 846 bin Bitcoin dolayında zirveye ulaşmış, ardından bir bölümü satılmıştı. Bu yığının güncel fiyatlarla değeri yaklaşık 54,8 milyar dolar. Şirketin bu Bitcoinler için ödediği maliyet ise 63,7 milyar dolar.

Bitcoin ikinci çeyrekte yaklaşık yüzde 14 değer kaybetti. Sektör verilerine göre fiyat, nisan başındaki 68 bin dolar dolayından haziran sonunda 58 bin 600 dolar civarına indi. Bir yıl öncesine kıyasla ise çeyrek sonundaki fiyat yüzde 40'tan fazla düşük seyretti. Bitcoin perşembe öğleden sonra 64 bin 700 dolar dolayında işlem görüyordu.

ŞİRKET BİTCOİN SATIŞIYLA NAKİT REZERVİNİ GÜÇLENDİRDİ

Rapor, yatırımcıların şirket üzerindeki incelemesinin arttığı bir döneme denk geldi. Tartışma, Strategy'nin farklı imtiyazlı hisse sınıfları, adi hisse ve dönüştürülebilir borç üzerine kurulu giderek karmaşıklaşan sermaye yapısını sürdürüp sürdüremeyeceğinde yoğunlaşıyor. Şirket bu yıl piyasa fiyatlı hisse ihraçlarıyla 17,06 milyar dolar topladı, dönüştürülebilir tahvillerin 1,5 milyar dolarlık bölümünü yüzde 8 iskontoyla geri aldı ve ABD doları rezervini 3,75 milyar dolara çıkardı.

Strategy ayrıca yeni oluşturduğu Bitcoin Nakde Çevirme Programı kapsamında yaklaşık 218,4 milyon dolarlık Bitcoin sattı. Satışın büyük bölümü olan 216 milyon dolarlık kısım, ikinci çeyreğin bitmesinin ardından temmuz başında gerçekleşti. Bu adım, şirketin uzun süredir sürdürdüğü Bitcoin'i satmadan biriktirme stratejisinden bir kopuşa işaret etti. Strategy, geniş bir nakit rezervi oluşturmaya öncelik vermek için son beş haftadır Bitcoin alımlarına ara vermiş durumda.

Finans Direktörü Andrew Kang, dolar rezervinin şu anda 3,75 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu ve bunun imtiyazlı hisse temettü ödemeleri ile faiz yükümlülüklerini iki yıldan fazla süre karşılamaya yettiğini söyledi. Kang şunları ekledi: "Bitcoin fiyatındaki son derin düşüşe karşın hiçbir temettüyü aksatmadan 18 ay boyunca kesintisiz temettü ödeme geçmişi oluşturduk."

SAYLOR "DİJİTAL KREDİ" İŞİNE ODAKLANDI

Yönetim Kurulu Başkanı Michael Saylor, Bitcoin fiyatları zayıf seyretse de şirketin "Dijital Kredi" olarak adlandırdığı işi büyütmeye odaklandığını belirtti. Saylor şöyle konuştu: "Bitcoin duyarlılığının bastırıldığı ve piyasada kuşkunun hâkim olduğu bu aşamada iş modelimizi geliştirmeyi ve Dijital Kredi'yi yeni bir varlık sınıfı olarak kurmayı sürdürüyoruz."

Şirket haziran sonunda resmi bir Dijital Kredi Sermaye Çerçevesi benimsedi. Çerçeve, imtiyazlı hisse temettüleri ve faiz yükümlülüklerinin 12 aylık bölümünü karşılayacak asgari bir dolar rezervi oluşturmayı öngörüyor. Bu yükümlülükler o dönemde yaklaşık 1,76 milyar dolar değerindeydi. Şirket ayrıca, adi hisse ihraç etmekten daha avantajlı olduğu durumlarda dolar rezervini güçlendirmek ya da temettü finanse etmek için 1,25 milyar dolara kadar Bitcoin satışına imkân tanıyan bir program yetkilendirdi.

LE İMTİYAZLI HİSSE GERİ ALIMLARINI SÜRDÜRECEK

Strategy, MSTR adi hisseleri için 1 milyar dolarlık bir geri alım programı da oluşturdu. Ancak şirket henüz hiç hisse geri almadı. Buna karşın şirket, haziranda başlattığı program çerçevesinde 25 milyon dolar karşılığında 288 bin 930 STRC imtiyazlı hissesini nominal değerinin altında geri satın aldı. Strategy, bu hisseler 100 doların altında işlem gördüğü sürece alımları sürdürmeyi planlıyor.

İcra Kurulu Başkanı Phong Le, şirketin ikinci çeyrekte dönüştürülebilir borcunu yüzde 18 azaltarak 6,7 milyar dolara indirdiğini, dolar rezervini ise yüzde 12 artırarak 2,4 milyar dolara çıkardığını söyledi. Le, STRC hissesinin zaman içinde 99 ile 100 dolar aralığında işlem görmesini hedeflediklerini belirtti. Yöneticiye göre hisse 100 doların altında kaldığında yapılan geri alımlar, gelecekteki temettü yükümlülüklerini iskontolu biçimde azaltan cazip bir sermaye kullanımı. Strategy hisseleri perşembe seansını yaklaşık yüzde 5 artışla tamamladıktan sonra kapanış sonrası işlemlerde 97,21 dolar seviyesinde yatay seyretti.

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Son Dakika Kripto Para En büyük Bitcoin sahibi Strategy milyarlarca dolarlık zarar açıkladı - Son Dakika

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