Ethereum destekçileri kurumsal benimseme için yeni kuruluş kurdu

Ethereum kurucusu ve en büyük hazine sahiplerinden bazıları, blok zincirinin kurumsal erişimini koordine etmek için yeni ve bağımsız bir kâr amacı gütmeyen kuruluş kurdu. Rakip blok zincirlerinin rekabeti artarken atılan bu adım, ekosistemin daha fazla banka, varlık yöneticisi ve finans kuruluşunu çekme çabasını öne çıkarıyor.

Tanıtılan Ethereum Institutional'a, ETH hazine şirketleri BitMine Immersion Technologies ve SharpLink ile blok zinciri kurucu ortağı Joe Lubin ve diğer katkı sağlayanlar destek veriyor. Kuruluş, New York, Londra, Hong Kong ve Singapur'un ötesine geçerek yeni finans merkezlerine açılmayı, eğitim, standart geliştirme, sektör araştırması ve kurumsal etkinlikler sunmayı planlıyor.

Lansmanı duyuran sosyal medya paylaşımında Ethereum Institutional, ekosistemin finans kuruluşlarıyla etkileşim için güvenilir ve bağımsız bir ön kapıdan yoksun olduğunu, kurumsal benimsemeyi hızlandırmak için böyle bir role ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

ETHEREUM RWA PAZARININ YÜZDE 58'İNİ ELİNDE TUTUYOR

Yeni kuruluş, Ethereum'un rakip blok zincirlerinin çabalarına rağmen stablecoin ve tokenlaştırılmış gerçek dünya varlıkları (RWA) pazarlarındaki hakimiyetini sürdürdüğü bir dönemde tanıtıldı. Token Terminal verilerine göre Ethereum, tokenlaştırılmış RWA pazarının yaklaşık yüzde 58'ini barındırıyor. DeFiLlama verileri de ağın 311 milyar dolarlık stablecoin pazarının yaklaşık yarısını oluşturduğunu gösteriyor.

Öte yandan gelişme, Ethereum fiyatının baskı altında kaldığı ve büyük ETH hazinelerine sahip şirketlerin bilançolarını zorladığı bir sırada gerçekleşti. BitMine ve SharpLink'in ikisi de kayda değer gerçekleşmemiş zararlarla karşı karşıya kaldı. ETH kısa süre önce 1500 dolar yakınındaki bir dibe geriledi. Token 27 Ekim'de 4000 doların üzerindeydi.

ETHEREUM FOUNDATION KADROSUNUN YÜZDE 20'SİNİ ÇIKARDI

Kurumsal atılım, Ethereum Foundation'ın geniş bir yeniden yapılanma sürecinden geçtiği döneme denk geldi. Ethereum'un çekirdek protokol gelişimini ve ekosistem büyümesini destekleyen kuruluş, son bir yılda liderlik değişiklikleri, yönetişim ve öncelik tartışmaları, rakip zincirlerin rekabeti ve ETH performansına yönelik eleştirilerle uğraştı. Geçen ay eş-icra direktörü Hsiao-Wei Wang görevinden ayrıldı. Bu ayrılık, kuruluştan bu yıl bildirilen yaklaşık 19 ayrılıktan biriydi. Liderlik değişimini, çalışanların yüzde 20'sinin işten çıkarıldığı bir yeniden yapılanma izledi.

Yeniden yapılanma sürecinde ekosistemde Ethereum'un uzun vadeli gelişimini ilerletmeyi amaçlayan yeni bağımsız kuruluşlar da ortaya çıktı. Ethereum Institutional'ın arkasındaki aynı destekçiler haziranda, Ethereum'un ölçeklenebilirliğine odaklanan araştırma kuruluşu Ethlabs'ı kurmuştu. Standard Chartered'ın dijital varlık araştırmaları küresel başkanı Geoff Kendrick, duyurunun ve daha önceki Ethlabs lansmanının Ethereum'un birinci ve ikinci katmanları ile Ethereum kökenli DeFi protokolleri için doğrudan olumlu sonuçlar taşıdığını belirtti. Kendrick, her iki kuruluşun ana finansörlerinin ekosistemdeki üç ticari dev olduğunu ve geleneksel finans büyük ölçekte girerken bu uzmanlığın ekosistemin ticarileşmesini hızlandıracağını söyledi. Kendrick ayrıca ETH için 2026 sonu 4000 dolar ve 2030 sonu 40 bin dolarlık fiyat tahminlerini yineledi. Son olarak Ethereum yayım sırasında yaklaşık 1615 dolardan işlem görüyor.