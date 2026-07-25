Ethereum için bu risk gözden kaçıyor

CryptoQuant'a göre nihai piyasa döngü dibi, Ethereum'un 1.150 dolara dokunmasıyla gerçekleşebilir. Şirket bu öngörüde, gerçekleşen fiyat bantları metriğine dayanan 2022 örüntüsüne işaret ediyor. 2022 ayı piyasasında Ethereum, bu metriğin alt bandına ulaştıktan sonra gerçek bir dip yapmıştı.

Öngörünün doğrulanması halinde kalıcı bir Ethereum dibi, fiyatın 1.885 dolar seviyesinden yüzde 38 düşmesiyle mümkün olabilir.

BİTCOİN'E GÖRE ÜÇ SİNYAL DİBİN UZAK OLDUĞUNU GÖSTERİYOR

CryptoQuant'a göre Bitcoin'e kıyasla üç ayrı sinyal, Ethereum'un henüz nihai taban fiyatından uzak olduğuna işaret ediyor. İlk olarak, ETH-BTC borsa giriş oranına dayalı görece satış baskısı, önceki piyasa dibini işaret eden seviyenin yalnızca yarısına ulaştı. Metrik şu anda 0,8 seviyesindeyken 2020 ve 2025 diplerinde 0,4'e inmişti. İkinci olarak bir değerleme metriği olan ETH-BTC MVRV oranı da 2020 döngüsündeki ve 2025'teki yerel diplerde görülen seviyelere yarı yolda bulunuyor. Bu iki dönemde Ethereum, 0,025 aşırı satım bölgesine gerileyerek dönüş yapmıştı. Metrik ise şu anda 0,05'in biraz üzerinde bulunuyor. Üçüncü olarak görece ETH-BTC ETF varlıkları, geçen yıldan bu yana ilk kez yılın ikinci yarısında pozitife döndü. ETF talebi iyileşse de 2025'te görülen seviyelere inmedi.

CryptoQuant'a göre yalnızca spot hacimler ve gerçekleşen fiyat bantları, Ethereum'un değerinin altında olduğunu ve geçmiş dip bölgelerine yaklaştığını gösteriyor. Şirket, MVRV ve borsa girişlerinin ise henüz tarihsel olarak bir tabanı teyit eden uç seviyelerde olmadığını belirtti. Bu nedenle nihai bir dibin ve ardından gelecek Ethereum üstün performansının oluşması daha fazla zaman alabilir.

STAKING ORANI REKOR DÜZEYE ULAŞTI

Değerleme tarafındaki temkinli tabloya karşın Ethereum arzının 41 milyondan fazlası zararda bulunuyor. Buna yakın miktarda Ethereum ise stake edilmiş durumda ve staking oranı rekor düzeyde yüzde 33'e ulaştı. Şu anda 40 milyondan fazla Ethereum stake edilmiş, 2,5 milyonu aşan Ethereum de bekleme listesinde yer alıyor. Güçlü staking talebinin aşağı yönlü riski daha da azaltıp azaltmayacağı ise henüz belirsiz.