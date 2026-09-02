Ethereum ralli sonrası ilk kritik eşiği kaybetti

Satışı makro tarafındaki baskı tetikledi. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı yakınındaki yeni çatışmalar petrolü ve tahvil getirilerini yukarı iterek riskli varlıklara talebi zayıflattı. Brent petrolü 95 dolara yaklaştı, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi ise yaklaşık üç yılın en yükseği olan yüzde 4,8'in üzerine çıktı.

Yükselen getiriler kripto için doğrudan bir baskı unsuru. Yatırımcılar benzer piyasa riskini almadan devlet tahvilinden daha yüksek getiri elde edebildiğinde, Ethereum gibi varlıklara talep azalabiliyor. Aynı dönemde dolar da güçlenerek dolar bazlı varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

ETHEREUM 2 BİN 400 DOLARI KAYBETTİ

Düşüş, Ethereum'un 2 bin 550 dolar direncini aşamamasının ardından geldi. Kripto para 27-28 Ağustos'taki 2 bin 510 dolarlık zirveden gün içi dipte yüzde 6,1 geriledi. 31 Ağustos'ta 2 bin 500 doları geri alma denemesi de başarısız olunca dört saatlik grafikte alçalan tepeler dizisi oluştu.

Türev piyasası düşüşü hızlandırdı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 94,2 milyon dolarlık Ethereum vadeli pozisyonu tasfiye edildi. Açık pozisyon 32,48 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Kısa vadeli göstergeler de satıcıların kontrolüne işaret ediyor. Günlük göreli güç endeksi (RSI) ağustos rallisinde aşırı alım bölgesine çıktıktan sonra 59,46'ya indi. Dört saatlik hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesi de negatif bölgede sinyal çizgisinin altına indi.

ETHEREUM DÖRT HAREKETLİ ORTALAMANIN DA ÜSTÜNDE

Bu düşüş, Ethereum'un ağustostaki geniş toparlanmasını henüz ortadan kaldırmadı. Kripto para, 2 bin 299 dolardaki 20 günlük basit hareketli ortalamasının üzerinde kaldı. Ethereum ayrıca 2 bin 54 dolardaki 50 günlük, 1 bin 903 dolardaki 100 günlük ve 2 bin 30 dolardaki 200 günlük ortalamaların da üzerinde işlem görüyor.

Kısa vadeli eğilim zayıflasa da orta vadeli yapı, ağustos kırılımı öncesine göre daha güçlü kalıyor.

Aşağıda ilk önemli destek, 2 bin 350 dolar ile 20 günlük ortalamanın bulunduğu 2 bin 299 dolar arasında oluşuyor. Bu bölgenin altında günlük bir kapanış 2 bin 200 doları gündeme getirebilir. Analist Ted Pillows'a göre Ethereum 50 haftalık üstel hareketli ortalamasını kaybederse 2 bin 200 dolar bir sonraki aşağı hedef olarak gündeme gelebilir.

Yukarı yönde ise kripto paranın 2 bin 400 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Ethereum'un 2 bin 500 ile 2 bin 550 dolar arasındaki direnç bölgesini aşması, düşüş senaryosunu zayıflatıp ağustos zirvelerini yeniden gündeme getirebilir.

Yayım sırasında Ethereum 2 bin 403 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içi 2 bin 356 dolarlık dipten toparlanarak 2 bin 400 doların üzerine döndü.