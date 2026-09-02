Ethereum ralli sonrası ilk kritik eşiği kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ethereum ralli sonrası ilk kritik eşiği kaybetti

Ethereum ralli sonrası ilk kritik eşiği kaybetti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ethereum çarşamba günü 2 bin 400 dolar seviyesini kaybederek ağustos rallisinin ardından ilk ciddi düzeltmesine girdi. Kripto para gün içinde 2 bin 356 dolara kadar geriledi ve son iki haftadır birçok düşüşü sınırlayan psikolojik eşiğin altına indi.

Satışı makro tarafındaki baskı tetikledi. ABD ile İran arasında Hürmüz Boğazı yakınındaki yeni çatışmalar petrolü ve tahvil getirilerini yukarı iterek riskli varlıklara talebi zayıflattı. Brent petrolü 95 dolara yaklaştı, ABD'nin 10 yıllık tahvil getirisi ise yaklaşık üç yılın en yükseği olan yüzde 4,8'in üzerine çıktı.

Yükselen getiriler kripto için doğrudan bir baskı unsuru. Yatırımcılar benzer piyasa riskini almadan devlet tahvilinden daha yüksek getiri elde edebildiğinde, Ethereum gibi varlıklara talep azalabiliyor. Aynı dönemde dolar da güçlenerek dolar bazlı varlıklar üzerindeki baskıyı artırdı.

ETHEREUM 2 BİN 400 DOLARI KAYBETTİ

Düşüş, Ethereum'un 2 bin 550 dolar direncini aşamamasının ardından geldi. Kripto para 27-28 Ağustos'taki 2 bin 510 dolarlık zirveden gün içi dipte yüzde 6,1 geriledi. 31 Ağustos'ta 2 bin 500 doları geri alma denemesi de başarısız olunca dört saatlik grafikte alçalan tepeler dizisi oluştu.

Türev piyasası düşüşü hızlandırdı. CoinGlass verilerine göre son 24 saatte 94,2 milyon dolarlık Ethereum vadeli pozisyonu tasfiye edildi. Açık pozisyon 32,48 milyar dolar düzeyinde kaldı.

Kısa vadeli göstergeler de satıcıların kontrolüne işaret ediyor. Günlük göreli güç endeksi (RSI) ağustos rallisinde aşırı alım bölgesine çıktıktan sonra 59,46'ya indi. Dört saatlik hareketli ortalama yakınsama ıraksama (MACD) göstergesi de negatif bölgede sinyal çizgisinin altına indi.

ETHEREUM DÖRT HAREKETLİ ORTALAMANIN DA ÜSTÜNDE

Bu düşüş, Ethereum'un ağustostaki geniş toparlanmasını henüz ortadan kaldırmadı. Kripto para, 2 bin 299 dolardaki 20 günlük basit hareketli ortalamasının üzerinde kaldı. Ethereum ayrıca 2 bin 54 dolardaki 50 günlük, 1 bin 903 dolardaki 100 günlük ve 2 bin 30 dolardaki 200 günlük ortalamaların da üzerinde işlem görüyor.

Kısa vadeli eğilim zayıflasa da orta vadeli yapı, ağustos kırılımı öncesine göre daha güçlü kalıyor.

Aşağıda ilk önemli destek, 2 bin 350 dolar ile 20 günlük ortalamanın bulunduğu 2 bin 299 dolar arasında oluşuyor. Bu bölgenin altında günlük bir kapanış 2 bin 200 doları gündeme getirebilir. Analist Ted Pillows'a göre Ethereum 50 haftalık üstel hareketli ortalamasını kaybederse 2 bin 200 dolar bir sonraki aşağı hedef olarak gündeme gelebilir.

Yukarı yönde ise kripto paranın 2 bin 400 doların üzerinde kalıcılık sağlaması gerekiyor. Ethereum'un 2 bin 500 ile 2 bin 550 dolar arasındaki direnç bölgesini aşması, düşüş senaryosunu zayıflatıp ağustos zirvelerini yeniden gündeme getirebilir.

Yayım sırasında Ethereum 2 bin 403 dolardan işlem görüyor. Kripto para gün içi 2 bin 356 dolarlık dipten toparlanarak 2 bin 400 doların üzerine döndü.

Kripto Para, Ethereum, Ağustos, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Ethereum ralli sonrası ilk kritik eşiği kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İngiltere’nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti İngiltere'nin eski başbakanı Keir Starmer milletvekilliğinden de istifa etti
Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı Sürücünün açtığı kapı elektrikli bisikletteki kadına çarptı, gözlük camının parçaları yüzüne saplandı
Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı Adliyede ifade veren eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin hakkında yurt dışına çıkış yasağı
Trabzonspor’dan geçici çözüm Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar Trabzonspor'dan geçici çözüm! Gençlerbirliği maçına eski teknik direktörüyle hazırlanacaklar
Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı Hakkında soruşturma açılan gazeteci Kemal Öztürk ifade verdi: Şiddeti savunan tek cümlem olmadı
Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti Times Meydanı’nda yaralanmıştı: Dünyaca ünlü bankacı hayatını kaybetti
Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde Filenin Sultanları rakibine set vermeden çeyrek finalde
İşte İdris Naim Şahin’in savcılık ifadesi “Tahsisli araç“ skandalında itiraf geldi İşte İdris Naim Şahin'in savcılık ifadesi! "Tahsisli araç" skandalında itiraf geldi
Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı Bakan Şimşek, spor salonu yangınında hayatını kaybeden yeğeninin taziyesine katıldı
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt "Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt

17:00
Trabzonspor’dan Richarlison bombası
Trabzonspor'dan Richarlison bombası
16:54
Yapılan itiraz reddedildi Üsküdar Belediyesi’nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
Yapılan itiraz reddedildi! Üsküdar Belediyesi'nde başkan vekilliği seçimi yenilenecek
16:43
Ortada kalan Icardi’den şok karar
Ortada kalan Icardi'den şok karar
16:30
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
Güllü cinayetinde ortaya çıkan şok görüntü: İki daire teklif etti ben de attım
15:53
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi Gözyaşları sel oldu
Girne faciasından hayatını kaybedenler toprağa verildi! Gözyaşları sel oldu
15:50
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı İkinci Palu ailesi vakası
Müge Anlı bile ne diyeceğini şaşırdı! İkinci Palu ailesi vakası
15:20
Marmara’da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
Marmara'da batan gemideki 10 denizcinin kimlikleri belli oldu! Gemi sahibinden çok ağır sözler: O ihanet
15:15
CHP’nin kalesinde Özgür Özel’i kıskandıracak görüntü
CHP'nin kalesinde Özgür Özel'i kıskandıracak görüntü
15:11
Marmara’daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim
Marmara'daki gemi faciasında ses kayıtları ortaya çıktı: İskeleye kır demiştim!
14:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, süreci baltalayacak çıkışlar yapan DEM Partilileri uyardı
14:20
Azerbaycan Manatı coştu İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Azerbaycan Manatı coştu! İşte Türk Lirası karşısındaki değeri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 17:23:55. #7.12#
SON DAKİKA: Ethereum ralli sonrası ilk kritik eşiği kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement