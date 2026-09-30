Ethereum'da 2.800 dolar engeli - Son Dakika
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Ethereum'da 2.800 dolar engeli

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Ethereum\'da 2.800 dolar engeli
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Ethereum'da toparlanma arayışı sürerken ABD'deki spot borsa yatırım fonlarının yedi günlük para girişi serisi sona erdi. Son seansta sınırlı bir net çıkış kaydeden fonların ardından gözler, fiyatın yeniden yükselişe geçmesi için aşılması gereken seviyelere çevrildi.

Spot Ethereum fonlarından 29 Eylül'de net 2,81 milyon dolar çıktı. Önceki yedi işlem gününde yaklaşık 850,8 milyon dolar çeken ürünlerde günlük giriş, 28 Eylül'de 17,1 milyon dolara kadar yavaşlamıştı. Son veriyle birlikte bu seri tersine döndü.

Ethereum, yayım sırasında yaklaşık 2 bin 690 dolardan işlem görüyor. Son 24 saatte 2 bin 658 ile 2 bin 743 dolar arasında hareket eden kripto parada günlük kayıp yüzde 0,6, haftalık gerileme ise yüzde 1,7 civarında bulunuyor.

FONLARIN TAMAMINDA ÇIKIŞ YAŞANMADI

SoSoValue verilerine göre BlackRock'ın ETHA fonundan 8,94 milyon dolar çıkarken Grayscale'in Ethereum Mini Trust fonuna 12,83 milyon dolar girdi. Bu alımlar, diğer fonlardaki çıkışların toplam üzerindeki etkisini azalttı.

Günlük net çıkış, önceki haftanın güçlü girişlerine kıyasla sınırlı kaldı. Ethereum fonları 25 Eylül'de sona eren haftada yaklaşık 689,9 milyon dolar çekmişti. Dolayısıyla son seans, giriş serisinin kesildiğini gösterse de tek başına kurumsal talebin bütünüyle sona erdiği anlamına gelmiyor.

Bitcoin fonlarında ise aynı gün farklı bir tablo oluştu. Yaklaşık 66,2 milyon dolarlık girişle pozitif seri dokuz işlem gününe uzadı. Bu dönemde Bitcoin fonlarına giren toplam para yaklaşık 3,1 milyar dolara ulaştı.

TOPARLANMADA 2 BİN 800 DOLAR İZLENİYOR

Toparlanma arayışında eylül ayındaki yükselişi durduran 2 bin 750-2 bin 800 dolar bölgesi öne çıkıyor. Fiyat bu aralığın altında kalırken önceki yükselişin devamına ilişkin teknik beklentiler henüz teyit kazanmış değil.

Kripto analisti Ted, Ethereum'un geçen haftadan bu yana belirli bir aralıkta hareket ettiğini belirtiyor. Analiste göre 2 bin 800 doların üzerine çıkılması yeni bir yükseliş hareketinin önünü açabilir. Aşağı yönde ise 2 bin 550 doların kaybedilmesi daha sert bir düzeltme riskini artırabilir.

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SON DAKİKA: Ethereum'da 2.800 dolar engeli - Son Dakika
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