Ethereum\'da yatay seyrin ardındaki risk derinleşiyor

Ethereum bir bantta kaldı ve geçen haftadan beri süren konsolidasyonunu sürdürdü. ETH, yıl başından bu yana en düşük seviye olan 1.510 doların biraz üzerinde, 1.662 dolardan işlem gördü. Ancak teknik ve temel göstergeler daha fazla düşüş ihtimaline işaret ediyor.

Veriler, ABD'li yatırımcıların kriptodan çıkıp yükselen hisse senedi piyasasına yöneldiğine işaret ediyor. Spot Ethereum ETF'leri bu yıl önemli çıkışlar yaşamayı sürdürdü.

SPOT ETF'LERDEN BU YIL 1,1 MİLYAR DOLAR ÇIKTI

Bu fonlardan cuma günü 4,95 milyon dolar çıkış oldu ve haftalık kayıp 14,9 milyon dolara ulaştı. Fonlar bu ay 187 milyon doları aşkın varlık kaybederken yıl başından bu yana net çıkış 1,1 milyar dolara çıktı. Aynı eğilim Bitcoin tarafında da görülüyor. Bitcoin ETF'leri bu yıl 3 milyar doları aşkın kayıp yaşadı.

Ethereum ETF'leri, yatırımcıların son performansın ardından paniğe kapılıp satışa geçmesiyle varlık kaybetti. Örneğin Ethereum son beş yılda yüzde 34 gerilerken S&P 500 endeksi yüzde 78'den fazla yükseldi.

Bu yıl Ethereum önemli alanlarda da ivme kaybediyor. Merkeziyetsiz finansındaki kilitli toplam değer, geçen yıl ağustosta 95 milyar dolardan bugün 37 milyar dolara geriledi. Ethereum NFT'leri de sert düşerken gerçek dünya varlığı tarafındaki varlıkları son 30 günde yüzde 5,6 azaldı. Bu rakamlar, Ethereum ücretlerinin bu yıl neden çöktüğünü açıklıyor.

Vadeli işlem piyasasında da Ethereum'a talep son birkaç ayda zayıfladı. Açık pozisyon, geçen yılki 62 milyar dolarlık zirveden 22 milyar dolara düştü.

TEKNİK GÖRÜNÜM 1.500 DOLAR DESTEĞİNE İŞARET EDİYOR

Teknik göstergeler de bu yıl için daha fazla geri çekilmeye işaret ediyor. Ethereum, alt sınırı 1.750 dolarda bulunan ters fincan-kulp formasyonu oluşturdu. Bu formasyon, teknik analizde en yaygın düşüş yönlü devam sinyallerinden biri olarak görülüyor.

Token, fincanın alt sınırını yeniden test ederek kırılma ve yeniden test desenini doğruladı. Fiyat ayrıca 50 günlük hareketli ortalamanın ve Supertrend göstergesinin altında kaldı. Analize göre düşüş, 1.500 dolarlık kritik desteğe kadar sürebilir. Bu seviyenin altına inilmesi ise zamanla 1.000 dolara kadar daha fazla gerilemeye işaret edebilir.