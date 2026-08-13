Goldman Sachs'tan dev anlaşma: Kripto portföyü genişliyor - Son Dakika
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Goldman Sachs'tan dev anlaşma: Kripto portföyü genişliyor

Goldman Sachs\'tan dev anlaşma: Kripto portföyü genişliyor
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Goldman Sachs, çarşamba günü duyurduğu Neos Investments anlaşmasıyla varlık yönetimi işine kripto varlıklara bağlı üç opsiyon gelir fonu eklemeye hazırlanıyor. Banka, performans ve hizmet koşullarına bağlı ödemeler dahil Neos'u nakit ve hisse karşılığında toplam 2,25 milyar dolara kadar satın almak üzere anlaşmaya vardı. Anlaşmanın, düzenleyici onayın ardından 2027'nin ilk çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

Anlaşmanın tamamlanmasıyla Neos Bitcoin High Income (BTCI), Boosted Bitcoin High Income (XBCI) ve Ethereum High Income (NEHI) adlı üç fon Goldman Sachs Varlık Yönetimi çatısı altına taşınacak. 2022'de kurulan Neos, internet sitesindeki bilgilere göre opsiyona dayalı 19 gelir fonunda 30 milyar doları aşan varlık yönetiyor. Fonlar, ABD hisse endekslerinden Bitcoin, Ethereum ve altına kadar uzanan varlıklara maruz kalım sunarken opsiyonlar aracılığıyla aylık gelir üretiyor. Goldman Sachs Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü David Solomon, aktif fonlara yönelik yatırımcı talebi artarken Neos'un disiplinli yatırım yaklaşımının bankanın gelir stratejilerindeki kapasitesini tamamladığını belirtti.

FONLAR DOĞRUDAN KRİPTO ALMIYOR

Söz konusu üç kripto fonu, doğrudan Bitcoin ya da Ethereum satın almıyor. Bunun yerine varlıklara bağlı borsa yatırım ürünleri üzerinden maruz kalım elde ediyor ve aylık gelir üretmek için opsiyon stratejileri kullanıyor. Ekim 2024'te kurulan BTCI, çarşamba itibarıyla 1 milyar doları aşan net varlığıyla üç fonun en büyüğü. Şubat ayında açılan XBCI'nin net varlığı yaklaşık 111 milyon dolar, Aralık 2025'te kurulan NEHI'nin net varlığı ise 77 milyon doların üzerinde.

ANALİST BLACKROCK REKABETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Bir varlık analistine göre anlaşma, Goldman'ın nisan ayında başvurduğu Bitcoin Premium Income fonunu neden hâlâ piyasaya sürmediğini de açıklayabilir. Analiste göre Neos'un BTCI fonu, Goldman'ın rakibi BlackRock'ın iShares Bitcoin Premium Income (BITA) fonunun önüne geçmesine yardımcı olabilir. BlackRock, BITA'yı haziranda piyasaya sürmüştü ve fonun net varlığı şu anda yaklaşık 59 milyon dolar. Goldman, Neos anlaşmasının Bitcoin Premium Income fonuna ilişkin planlarını değiştirip değiştirmediğini açıklamadı.

Neos anlaşması, bankanın nisanda tamamlanan yaklaşık 2 milyar dolarlık Innovator Capital Management alımının ardından geldi. Innovator, risk sınırlandırma ve gelir amacıyla opsiyon kullanan fonlara odaklanıyor. Sektör verilerine göre türev gelir fonları yaklaşık 180 milyar dolarlık varlığa ulaştı ve bu kategori 2021'den bu yana yıllık bileşik yüzde 70'i aşan bir büyüme kaydetti. Goldman, Innovator ve Neos, 30 Haziran itibarıyla küresel fon platformlarında toplam 130 milyar doları aşan varlık yönetiyor. Sektör verilerine göre birleşik yapı, aktif yönetilen fonlarda yaklaşık 80 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşacak ve Goldman'ı bu alanda sekizinci sıraya taşıyacak. Neos'un kurucu ortakları Troy Cates ve Garrett Paolella, anlaşma tamamlandıktan sonra Goldman Sachs Varlık Yönetimi'ne ortak olarak katılacak. Yatırım ve müşteri hizmetleri çalışanları dahil ekibin geri kalanının da bankaya geçmesi bekleniyor.

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Son Dakika Kripto Para Goldman Sachs'tan dev anlaşma: Kripto portföyü genişliyor - Son Dakika

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